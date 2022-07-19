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Осуждённый за госизмену во время с войны с Грузией авиадиспетчер отпущен судом по болезни

Пётр Парпулов с дочерью Юлией

Областной суд Тамбова постановил освободить по болезни 67-летнего Петра Парпулова, осуждённого за государственную измену в 2016 году и признанного правозащитниками политическим заключённым. Бывший авиадиспетчер болен онкологическим заболеванием, он добивался своего освобождения с января. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Парпулов был приговорён к 12 годам колонии строгого режима в 2016 году, а задержан двумя годами ранее. По версии следствия, он передавал в Грузию секретные сведения о вылетах военных самолетов из Адлера во время войны 2008 года. Сам он свою вину не признал, его защита отмечала, что он не имел доступа к гостайне.

Авиадиспетчер провёл в заключении восемь лет. В колонии в Тамбове у него было диагностировано онкологическое заболевание сразу в трёх формах, пишет "Коммерсантъ". Судебное заседание о его освобождении по болезни откладывалось восемь раз.

В мае районный суд Тамбова удовлетворил ходатайство заключённого об освобождении, но решение было сразу обжаловано прокуратурой. Теперь оно вступило в силу, дочь Парпулова предположила, что он выйдет на свободу 20 июля.

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