Замолвила слово. Судьба списка политзаключенных, составленного Собчак

Сразу же после выборов бывший кандидат в президенты Ксения Собчак передала Владимиру Путину прошение о помиловании 16 политических заключенных. Вскоре после этого президент поручил "проработать" этот список своей администрации – об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В список попали в том числе сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за госизмену. А также член КПРФ Сергей Резников, осужденный за хранение наркотиков. Семьи этих политзаключенных рассказали Радио Свобода, что случилось с их родными, как они пытались достучаться до президента и чего ждут от него теперь.

76-летнего ученого Владимира Лапыгина приговорили к семи годам лишения свободы в 2016 году. Его обвинили в том, что он передал иностранной стране секретную технологическую информацию. В 2010 году Лапыгин отправил демоверсию программы для расчета аэродинамики ракет представителю китайского института, так как зарубежные ученые планировали ее приобрести. Как рассказала жена ученого Любовь Лапыгина, программа не могла быть секретной, так как ученые предварительно зарегистрировали ее в Роспатенте. На суде коллеги Лапыгина объяснили, что существует множество аналогичных программ, и все они публично доступны. А сам автор программы рассказал, что и источники, на основе которых дорабатывалась программа, не секретны.

После вынесения приговора за Владимира Лапыгина вступились его коллеги: 23 ученых, в том числе академики РАН, обратились к президенту с просьбой о помиловании. Правозащитный центр "Мемориал" признал Лапыгина политическим заключенным и потребовал его освобождения. О помиловании просил и сам ученый, а его жена написала письмо президенту с просьбой разобраться в ситуации. Но несмотря на доказательства его невиновности и поддержку научного сообщества, Лапыгин до сих пор находится в колонии.

Активная охота за "шпионами" и "изменниками" началась в России в 2014 году, до этого случаи осуждения по этим статьям были единичными. В 2014-м количество осужденных за госизмену выросло в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. Подобный всплеск случился и в 2016-м.

Авиадиспетчера из Сочи Петра Парпулова приговорили к 12 годам колонии за госизмену: его обвинили в том, что он раскрыл секретную информацию гражданину Грузии. Сам Парпулов заявил, что его судят за разглашение информации, которая находилась в открытом доступе и была ранее опубликована на сайте газеты "Красная звезда".

В 2014–2015 годах помимо Парпулова в Сочи обнаружилось сразу несколько шпионов: Оксану Севастиди осудили за СМС о передислокации войск; по аналогичным обвинениям посадили Анник Кесян и продавщицу сочинского рынка Екатерину Харебаву. Все эти дела были связаны с Грузией, у всех обвиняемых на самом деле не было доступа к секретным сведениям, с каждым работал один и тот же следователь Роман Троян. По информации "Открытой России" Троян впоследствии стал начальником Следственного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Члена территориальной избирательной комиссии от КПРФ Сергея Резникова осудили за хранение наркотиков в 2017 году. Сначала его обвиняли в хищении автомобильных номеров и вымогательстве денег у владельцев машин. По версии следствия, на каждой машине он оставлял бумажку с номером телефона, чтобы водители могли выкупить свои номера. Однако сам номер был зарегистрирован за полторы недели до обыска. Родственники уверены, что этот телефон вместе с наркотиками Сергею подбросили. Позже в связи с большим количеством неувязок телефон исчез из дела, и Резникова судили только за хранение наркотиков.

На выборах 2011 года Сергей разоблачал "карусельщиков", а затем призывал к отмене результатов голосования в связи с фальсификациями. Благодаря работе Сергея и его коллег в 2013 году Конституционный суд отменил процедуру "заочного голосования" в избирательных комиссиях. Жена Резникова Стелла Ободина является муниципальным депутатом района Проспект Вернадского и с 2010 года ведет борьбу с владельцем девелоперской компании "Квартал" Олегом Гребенкиным. Он собирался построить многоэтажный офисный центр на месте детского сада. Но из-за противодействия депутата ему так и не удалось это сделать. Ободина считает, что Гребенкин имеет прямое отношение к тому, что случилось с ее мужем.

В списке политзаключенных также находятся:

– антифашист Александр Кольченко, осужденный по делу "крымских террористов",

– украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в создании террористического сообщества,

– брат Алексея Навального Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше",

– активисты Станислав Зимовец, Александр Шпаков, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков, осужденные по "делу 26 марта",

– активист Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде,

– журналист РБК Александра Соколов и активист Валерий Парфенов, осужденные за организацию деятельности экстремистского сообщества,

– блогер Вадим Тюменцев, осужденный по делу об экстремизме,

– правозащитник Сергей Мохнаткин, приговоренный к двум годам лишения свободы по обвинению в дезорганизации работы колонии Архангельской области,

– бывший сотрудник "ЮКОСа" Алексей Пичугин, осужденный по обвинению в организации нескольких убийств.