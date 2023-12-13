Осуждённый за убийство Галины Старовойтовой отозвал просьбу об УДО

Осуждённый за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал своё ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии. Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

О том, что Акишин попросил заменить оставшуюся треть срока принудительными работами, стало известно 11 декабря. В новом обращении, которое Акишин закончил фразой : "Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор", он не объяснил причину своего отказа от УДО.

Объединенная пресс-служба петербургских судов сопроводила пост об Акишине заставкой из детского юмористического киножурнала "Ералаш".

В мае 2005 года Виталия Акишина приговорили к 23 с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в посягательстве на жизнь Старовойтовой и покушении на убийство её помощника Руслана Линькова.

Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Петербурге. В 2005 году суд вынес приговоры исполнителям убийства - Виталию Акишину и Юрию Колчину (он получил 20 лет колонии строгого режима).

В 2015 году за организацию убийства на 17 лет колонии осудили и бывшего депутата Михаила Глушенко. В сентябре 2021 года он также просил об УДО, но суд ему отказал.

Глущенко признал вину и дал показания, в которых назвал заказчиком преступления лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Глущенко, Акишина и Колчина также называли членами "тамбовской" группировки.