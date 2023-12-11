Осуждённый за убийство Галины Старовойтовой попросил об УДО

Осуждённый за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой - Виталий Акишин - подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

В ходатайстве осужденный заявил, что отбыл две трети тюремного срока, и попросил заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы. Материалы переданы судье, но к производству пока не приняты.

В мае 2005 года Виталия Акишина приговорили к 23,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в посягательстве на жизнь Старовойтовой и покушении на убийство её помощника Руслана Линькова.

Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Петербурге. В 2005 году суд вынес приговоры исполнителям убийства - Виталию Акишину и Юрию Колчину (он получил 20 лет колонии строго режима).

В 2015 году за организацию убийства на 17 лет колонии осудили и бывшего депутата Михаила Глушенко. В сентябре 2021 года он также просил об УДО, но суд ему отказал.

Глущенко признал вину и дал показания, в которых назвал заказчиком преступления лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

В 2019 году Барсукову предъявили обвинения, но как ещё одному организатору, а не заказчику убийства Старовойтовой, до суда его дело пока не дошло. Он отбывает срок по другому уголовному делу.