От 80 до 116 ударов в минуту: только такую музыку разрешили в Чечне

Министерство культуры Чечни ввело ограничения для музыки, которую в республике разрешается публично исполнять или воспроизводить. Все музыкальные, вокальные и хореографические произведения должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту. По мнению ведомства, такой ритм соответствует чеченскому менталитету.

Министр культуры Чечни Муса Дадаев на расширенном совещании в Грозном заявил, что музыка, исполняемая в республике, должна "нести в народ и в будущее наших детей культурное наследие чеченского народа: обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла - особенности чеченского характера". Чиновник уточнил, что решение было согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Музыкальные произведения, предназначенные для исполнения в Чечне, Минкульт поручил перезаписать в одобренном темпе до 1 июня. В противном случае они будут не допущены для публичного исполнения, сообщает издание "Кавказский узел".

Издание напоминает, что в июле 2019 года Минкульт Чечни подверг критике местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, заявило тогда ведомство. Любительские песни было рекомендовано "проверять на соответствие чеченскому менталитету".

В сентябре 2019 года власти Чечни сообщили о задержании самодеятельных певцов - братьев Аюба и Асхаба Вахараговых. Утверждалось, что с ними провели воспитательную беседу из-за исполнения ими песен, не одобренных властями республики. Сами певцы позже заявили, что претензий к ним не было, однако правозащитный центр "Мемориал" считал, что они отрицают давление со стороны властей, поскольку огласка могла бы повлечь за собой дальнейшее преследование.

В марте 2024 года сын главы Чечни, министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров распорядился выявлять пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету".