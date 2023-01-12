От Донбасса до Банги. Сергей Елединов – об африканских ошибках

Мы вошли в новый, 2023 год, к сожалению, с огромным багажом нерешённых проблем, прежде всего с войной в Украине, чрезвычайно обострившей международную обстановку. Минувший год сделал более явственной взаимосвязь разных политических процессов и событий в разных уголках мира. Стало понятно в том числе, что некоторые регионы на протяжении последних лет использовались в качестве полигона для отработки будущих политических и военных стратегий. За примерами далеко ходить не нужно, отправимся в Африку.

В африканской повестке наиболее часто обсуждаемая в западных средствах массовой информации тема последнего времени – российская экспансия в Африку посредством "ЧВК Вагнера". Помимо стандартного для участников вооруженного конфликта набора обвинений (насилие, мародерство, внесудебные расправы, захват и удержание заложников), эту ЧВК обвиняют во многих других проблемах региона. Но при этом редко возникает вопрос, как эта организация вообще появилась на континенте и так легко смогла здесь закрепиться? Мой ответ таков: непоследовательная, шаблонная, далёкая от объективной комплексной оценки ситуации в регионе политика западных стран, прежде всего Франции, вкупе с бездеятельностью и безынициативностью ООН способствовали созданию условий для появления в Африке "вагнеровцев" и стоящей за ними России. Упрямое продолжение этой политики только укрепляют позиции ЧВК, при том, что во Франции, в её странах-союзниках, да и при ООН работает множество исследовательских центров, есть также немало независимых экспертов и аналитиков, хорошо ориентирующихся в региональной ситуации.

Россию, как и Китай, не рассматривают в Африке как колониальную державу

Я далек от ангажированности, у меня нет никаких личных симпатий к "вагнеровцам", я не одобряю самой деятельности и методов действий ЧВК. Я считал и продолжаю считать, что использование исключительно силовых методов не в состоянии купировать региональные конфликты, а военные победы могут лишь создать временную иллюзию стабильности. В данном случае обращает на себя внимание хронология событий, сочетание фактов, сходство обстоятельств (самые убедительные примеры дают две бывшие центральноафриканские французские колонии, ЦАР и Мали), и их совокупность даёт основания полагать: международная миротворческая политика в зоне этих конфликтов оказалась нерезультативной; именно это, в частности, создало возможность для отчасти эффективного участия в разрешении противоречий силовым путём такому проблематичному игроку, как "ЧВК Вагнера".

Центральноафриканская Республика. Поддержка Францией во внутреннем конфликте президента Франсуа Бозизе даже тогда, когда стало очевидным, что его коррумпированное правительство не контролирует ситуацию в стране, сделала конфликт ещё более трудноразрешимым. Франция негласно поддержала в 2013 году "марш на Банги" мусульманских формирований "Селека" из Чада и практически параллельно с этим сформировала и скрытно финансировала христианское движение "Антибалака". Военная операция "Сангарис", проводившаяся французским контингентом при поддержке стран Евросоюза, не имела точно определённых целей и окончилась неудачей: боевые действия остановить не удалось, повсюду в стране лилась кровь, подписанные в 2019 году с большим трудом Хартумские соглашения так и остались на бумаге. И это при том, что в стране находился миротворческий контингент ООН с рекордными за всю историю всемирной организации численностью и бюджетом. "Вагнеровцы", появившись в ЦАР, помогли правительству быстро усилить армию и силовые структуры, провести выборы и взять под контроль почти 90 процентов территории страны. Институциональный порядок наведён не был, ситуация по-прежнему далека от стабильности, но на местах люди возвращаются к мирной жизни.

Мали. Франция всегда была в деталях осведомлена о ситуации в этой стране, об экономическом кризисе, о неспособности погрязших в коррупции и кумовстве правительств и армий президентов Амаду Тумани Турэ и Ибрагима Бубакара Кейты контролировать ситуацию. В Париже наверняка были информированы и о сепаратистских движениях туарегов, даже о подготовке военных переворотов. Но оперативно развернутые военные операции "Серваль" и "Бархан" не смогли добавить легитимности правительству Мали, оказались не в состоянии прекратить насилие и кровопролитие. Франция оказывала содействие в формировании этнических милиций и ополчений, что по факту только повышало градус конфликта. А вот для реализации Алжирских соглашений 2015 года не было сделано ровным счётом ничего. Скорее даже наоборот: любые попытки начала переговорного процесса правительства с джихадистами во Франции характеризовали как "сделку с дьяволом". Начались разногласия и с пришедшей к власти военной хунтой. В Мали был расквартирован миротворческий контингент ООН, впрочем, с предсказуемым неутешительным результатом. После десятилетия конфликта стало очевидным: совместные усилия при отсутствии эффективной стратегии не в состоянии улучшить ситуацию. Многим экспертам было понятно: военная хунта будет искать решения самостоятельно, и в результате в страну прибыли подразделения российской ЧВК. Невозможность достичь компромисса с военной хунтой обусловила сворачивание военного присутствия Франции и её союзников в Мали.

При описании ситуации в Африке в обиход экспертов прочно вошло словосочетание "постколониальный ресентимент". Речь идёт о недовольстве местного населения экономической, расовой и культурной дискриминацией, неравенством, политикой "двойных стандартов". Что было сделано Францией и её союзниками в регионе для смягчения этих чувств? Откровенно говоря, немногое. А вот небрежное, даже пренебрежительное отношение к этой проблематике обернулось в ЦАР, Мали и других странах региона ростом пророссийских настроений. Исключительно в форме проявления этого ресентимента: Россию, как и Китай, многие африканцы не рассматривают в качестве колониальной державы, более того, считают противовесом " традиционным империалистическим устремлениям" западных стран.

Необходимо отметить: Франция, начиная ещё с президенства Николя Саркози, пыталась изменить формат своего африканского присутствия с переходом от патернализма к равноправному партнерству, с приоритетом "мягкой силы" над военными операциями. При Макроне такая тенденция достигла пика: это и саммит "Франция-Африка", куда вместо президентов были приглашены представители гражданского общества и молодёжных организаций, и признание Парижем своей доли ответственности за то, что в Руанде был совершйн геноцид, и попытки создания региональных союзов (таких, например, как G5 Сахель), которые могли бы самостоятельно решать внутренние проблемы. "Мы должны совместно построить не просто диалог между Францией и Африкой, а межконтинентальный проект, новые отношения", - это Макрон заявил ещё пять лет назад, выступая в Уагадугу.



Но значительно изменить сформированные ещё при Шарле де Голле принципы политики "франсафрик", основанные на создании приоритетных условий для своего, национального бизнеса при опоре на местных "сукиных сынов" в виде коррумпированных правительств и при поддержке военной силы, Парижу пока не удалось. Старая политическая повестка оказывается сильнее. Макрон не нашёл поддержки среди традиционных партнеров, в африканской политике Франции в других европейских столицах увидели прежде всего преследование собственных геополитических интересов, а не борьбу с распространением терроризма и экстремизма или ростом нелегальной иммиграции.

Сложно давать прогнозы, но необходимо констатировать: "ЧВК Вагнера" уже стала заметным полюсом силы в регионе. Силой, с которой приходится считаться. Поэтому нельзя исключать появления бойцов этой ЧВК в Буркина-Фасо, Чаде и Нигере (если России позволит это ситуация в Украине), то есть в тех странах региона, которым присущи упомянутые мною проблемы и в которых политика Франции остаётся в целом и в главном неизменной. Как только новые возможности проявятся ярче, реакция российской компании и стоящих за ней властей России вряд ли заставит себя ждать. Это, похоже, понимают на Западе, в последние месяцы по крайней мере отчасти изменилась риторика некоторых влиятельных средств массовой информации. Кажется, пока в оценках появились определённые нотки растерянности. Может, пришло время работы над ошибками?

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, знаток Африки



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции