Выход из тени. Сергей Елединов – о "вагнеровцах" в Мали

Совсем недавно предприниматель Евгений Пригожин окончательно деанонимизировал себя в качестве руководителя и владельца уже ставшей пресловутой частной военной компании "Вагнер". Руководство России фактически официально признало "ЧВК Вагнер" паравоенной группировкой, принимающей непосредственное активное участие в боевых действиях в Украине. В то же время депутаты Европейского парламента объявили Российскую Федерацию страной – спонсором терроризма; администрация Джо Байдена рассматривает возможность провозглашения "ЧВК Вагнер" иностранной террористической организацией; соответствующий законопроект внесён в Конгресс США; ФБР США объявила Пригожина в розыск. Реакция как российских властей, так и хозяина ЧВК на эти шаги дает чёткое представление: страна планирует уйти во "внутреннюю изоляцию", мнение и оценки коллективного Запада в Кремле вряд ли кого-то интересуют.

Развитие событий вокруг ЧВК связано не только с Россией, Украиной, Западом, но и с африканской повесткой. Чаще всего в этой связи вспоминают о Республике Мали, стране, погрузившейся в пучину внутреннего конфликта. Борьба малийского правительства с сепаратистами и исламистами вошла в фазу войны "всех против всех" с большим числом акторов. Эта война распространилась на целый регион; растёт опасность гуманитарной катастрофы. Очевидно, что национальные вооруженные силы не в состоянии самостоятельно (даже с учётом усиления наёмниками-"вагнеровцами", участие которых в боевых действиях многократно подтверждено и вызвало негодование в западных столицах) купировать угрозу. Франция заявила о выводе из Мали своего военного контингента, не желая больше поддерживать военную хунту в Бамако; Великобритания, Кот-д'Ивуар, Германия и некоторые другие страны также отказались от участия в миротворческой деятельности. Всё это озгачает серьёзное ослабление антитеррористической коалиции.

"ЧВК Вагнер" участвует в военном конфликте, но статус её в Мали никак не определён, группа действует непублично; Россия отстранилась от прояснения ситуации, годами не признавая своей принадлежности к ЧВК. "Вагнер" присутствует в Мали как частный контрактор, приглашенный руководством страны для оказания помощи, что исключает и саму эту структуру, и власти России от участия в координации совместных действий. Такая ситуация создаёт и препятствия для единственной возможности прекратить конфликт – начала переговорного процесса и диалога о национальном примирении. Тем не менее в резолюции 18-й конференции о международной безопасности в Душанбе, в работе которой приняла участие и Россия, было в очередной раз отмечено: успешная борьба с терроризмом может быть только результатом плодотворного и всестороннего международного сотрудничества.

Нет никаких сомнений в том, что рано или поздно Запад официально объявит "ЧВК Вагнер" террористической, преступной организацией

Доклады неправительственных организаций, работающих в зоне конфликта, не обходятся без упоминаний о возможной причастности бойцов "ЧВК Вагнер" к совершению военных преступлений. России сложно как-то реагировать на такие обвинения, этого не позволяет сделать "скрытый" статус структуры Пригожина, и при отсутствии публичности любые домыслы со временем имеют тенденцию превратиться в явь. Практика показывает: в ходе гражданского конфликта к совершению военных преступлений (внесудебные расправы, грабежи, мародерство, похищения людей, различные формы насилия) почти всегда в большей или меньшей мере причастны все участники конфликта. Большая часть этих злодеяний в Мали, по всей видимости, приходится на неформальные вооруженные формирования, как на джихадистские, так и на проправительственные – на местные ополчения, этнические милиции и отряды самообороны, следом идут армия и силы правопорядка (причём "процент военных преступлений" у боевых подразделений ниже, чем у подразделений, отвечающих за зачистки и поддержание порядка на контролируемых территориях). На последнем месте – иностранные воинские подразделения.

Власти Мали никак не реагируют на информацию о преступлениях, совершенных военнослужащими, не говоря уже об иностранных подразделениях, сражающихся на стороне правительства страны. Из международной практики известно: внутренние правила и система взысканий в частных военных компаниях зачастую строже "международных наказаний" и статей национальных уголовных кодексов, но в любом случае от ответственности за содеянное военных преступников ничто не освобождает. Нынешняя ситуация складывается так, что правительство Мали и его якобы никак не связанный с российскими властями агент, "ЧВК Вагнер" - с международно-правовых позиций - несут главную ответственность за исход конфликта, с них потом и будет спрошено. Они и понесут ответственность за все преступления, совершенные на контролируемых правительственными силами территориях.

У меня нет никаких сомнений в том, что рано или поздно Запад официально объявит "ЧВК Вагнер" террористической, преступной организацией, и тогда перед правительством Мали встанет ещё более сложная задача: что делать дальше? Наплевать и продолжать сотрудничество с русскими наёмниками, сохранить статус-кво? Тогда придется уйти в международную изоляцию, а это, учитывая экономическое положение республики, самоубийственно. Продолжать сотрудничество нелегально, включив режим "ихтамнет"? Но ЧВК никуда не спрячешь, от её бойцов невозможно отмахнуться, просто о них забыть. Да и даже те "вагнеровцы", которые обвиняются и, возможно, повинны в преступлениях, имеют право на справедливый суд.

Советский военачальник, один из создателей Красной армии Виталий Примаков, известный и как один из основоположников "экспорта безопасности" и "специальных операций" за границей, в одном из своих донесений из Афганистана говорил напрямую: потеря легитимности иностранного контингента автоматически превращает его в банду. На смену военной хунте рано или поздно придёт гражданское правительство, которое, исходя из национальных интересов, не будет выносить сор из избы, но отыщет "козла отпущения", на которого спишут по максимуму всё то неприглядное, что происходило во время конфликта. "Легализация" ЧВК, признание её аффилированности с Россией могли бы как-то исправить положение. Хотя нужно признать: репутационные потери Москвы от деятельности "ЧВК Вагнер" в Африке (учитывая ещё и опыт участия её бойцов в боях в Украине) уже сейчас представляются трудновосполнимыми. Другое дело - вернусь к своим же размышлениям - что сейчас в Кремле, скорее всего, на это не обращают никакого внимания.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, знаток Африки



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