От Брежнева к Сталину. Елена Сорокина – о культурной революции 

Сестру моей бабушки, тетю Женю, отправили в ссылку из Ленинграда в Киргизию за то, что слушала политический анекдот в компании и не донесла на рассказчика в 1937 году. Только через 17 лет, после смерти Сталина, ее реабилитировали и она смогла вернуться в Ленинград. Много воды утекло с тех пор. Но сегодня времена, когда за недоносительство можно оказаться за решеткой, возвращаются в Россию. Противники войны рассказывают мне, что стараются избегать больших компаний, чтобы никто не узнал, как они относятся к развязавшей войну власти. За двадцать лет правления Путина Россия перешла от брежневского застоя к сталинскому террору. Неудивительно, что формируется отношение к Сталину как к выдающемуся государственному деятелю.

В России установлено уже 110 памятников диктатору, и их число растёт. В городе Бор Нижегородской области собираются строить Сталин-центр. А что такого, спрашивают инициаторы проекта, ведь есть же Ельцинский центр? Они хотят открыть четырехэтажный музей как "дань памяти людям, которые воевали, побеждали и умирали с именем Сталина".



Бюст Сталина установили даже там, где лежат его жертвы, – в комплексе "Медное", посвященном памяти убитых в 1939 году пленных поляков.



В Великих Луках восьмиметровый памятник Сталину освятил один из священников местной епархии. В городе Орлов Кировской области памятник диктатору установили прямо на детской площадке, потому что он стоял на этом месте до 1956 года. "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!"



Война стала поводом для формирования "нового культурного пласта", который придает третье дыхание путинскому режиму

Тем временем в Челябинске прошло торжественное богослужение по прославлению в лике святых священномученика Василия Носова. В сталинские времена Носов не поддержал антицерковную политику власти, не отказался от веры, и из-за этого его отправили на лесоповал, а в 1937 году расстреляли. На богослужении присутствовали заместитель губернатора Челябинска и другие чиновники. Как же в их головах сочетается неосталинизм и прославление жертв тирана? Всё очень просто: трагедия священника Носова используется для пропаганды войны в Украине. Его правнук участвует в "СВО", а бойцам на фронт отправили иконки с изображением святого.



Война в Украине стала поводом для формирования "нового культурного пласта", который придает третье дыхание путинскому режиму.

Сейчас более 60 школ в России носят имена участников СВО.

На экраны вышел фильм "Свидетель" о "СВО", который, правда, не оправдал ожиданий прокатчиков. Театры готовы ставить пьесы о войне. Для поощрения драматургов создан конкурс "Новое время. Новые герои". По критериям конкурса "пьеса должна отражать время, которое выдвинуло настоящих героев, бесстрашных и мужественных, защищающих нашу страну. Время, требующее точных определений: что такое Родина, что такое патриотизм, что такое истинные гуманные ценности".



Автор газеты "Взгляд" Ольга Андреева утверждает, что "СВО" провело в России культурную революцию, которая отменила старых кумиров и создала новых. "Специальная военная операция неожиданно привела в России к чему-то вроде культурной революции. Происходит примерно то же, что делалось в русской культуре после октября 1917 года – массовый отказ от былых кумиров и создание новых. На попытки "культуры отмены" российские творцы ответили созданием новых произведений, осмысливающих судьбу современной России". В качестве одного из примеров приводится патриотический рок-фестиваль "За Россию!".



Неосталинизм расцвел на фоне войны и "культурной революции", а диктатура, как известно, невозможна без доносительства. Наше поколение, выросшее при Брежневе, хорошо помнит фильм "Чучело", где осуждалось наушничество. К стукачам повсюду относились с презрением. В сегодняшней России доносы стали нормой: пишут на соседей, на коллег по работе, на артистов, на учителей и родителей, на блогеров и политиков. Достаточно заподозрить кого-то в неправильном отношении к войне. За 2022 год число обращений в Генеральную прокуратуру возросло на 26 процентов. По данным ведомства, большинство жалоб связано с размещением "незаконной информации" в интернете. Роскомнадзор также сообщил о рекордном количестве обращений: более чем пять миллионов случаев, это самый высокий показатель за два десятилетия. Рост своей популярности прокуроры объясняют "высоким уровнем доверия со стороны российских граждан к надзорному ведомству".



Не знаю, растет ли доверие, а вот страха точно стало больше. "Левада-центр" провел опрос: "Если в каком-нибудь общественном месте, например в очереди, в автобусе, в электричке, начнется разговор о спецоперации в Украине, включитесь ли вы в этот разговор, будете ли высказывать свою точку зрения?" 84 процента ответили, что не будут. Это позволяет понять, насколько запуган народ. Как и во времена моей бабушки, стало опасно не только рассказывать анекдоты, но даже слушать их.