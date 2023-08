От Ганы до Сан-Томе. Артемий Троицкий изучает Африку

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести восемьдесят седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители из разных африканских стран, творчество которых изучают ресёрчеры особо изобретательных лейблов звукозаписи. Внимательно следит за процессом и рок-критик Артемий Троицкий: музыка не делится по национальностям, она бывает плохая или хорошая!

Вплоть до восьмидесятых годов прошлого века африканская музыка была практически неизвестна за пределами самого этого континента. Мало-мальски известных артистов (нигериец Фела Кути, южноафриканка Ледисмит Блэк Мамбазу, алжирец Чеб Халед) можно было пересчитать по пальцам одной руки. Звёзды Сезарии Эворы, Салифа Кейта, Юссу Н’Дура и других взошли позже, когда начался бум всевозможной этники и world music, от кубинских пенсионеров до румынских цыган. Однако музыка на Чёрном континенте была всегда, и было её много, и местами она была очень даже хороша. Не говоря уже о том, что такая музыка всегда весела и ритмична. И вот уже пару десятилетий энтузиасты, преимущественно европейского происхождения, занимаются раскопками африканских архивов по всем направлениям. Результатом поисков становятся тематические сборники разной степени экзотичности.



Начну с компиляции Essiebons Special: Ghana Music Power House. Это избранные записи самого известного рекорд-лейбла Ганы, основанного в 1959 году Диком Эссилфи-Бондзи (отсюда название). Патриарх ганского музыкального бизнеса умер в 2020 году в возрасте 90 лет. Песня Yeaba (не берусь перевести) в оригинале вышла в начале 1970-х годов на альбоме "С любовью из Лагоса" Си Кей Манна и его группы Carousel 7. По ритмике и звучанию очень похоже на нигерийский стиль хай-лайф – своего рода западноафриканский вариант американского фанка.



Продолжу релизом швейцарского лейбла Bongo Joe, альбомом Maghreb K7 Club: Synth Räi, Chaoui & Staifi 1985–1997. Это алжирская танцевальная электронная музыка, популярная в местных клубах и распространявшаяся в основном на кассетах (совсем как в СССР). С этого альбома я выбрал трек абсолютно неизвестной мне певицы Бнат Эль Маана. Дата записи – 1993 год; стиль – алжирский "раи" с примесью компьютеризированного техно.



Сборник Edo Funk Explosion сфокусирован на разновидности нигерийского хай-лайф, названного "эду фанк". Хай-лайф изобрёл в 1970-е годы легендарный Фела Кути, а в начале 1980-х усилиями Сэра Виктора Увайфо он мутировал в нечто более актуальное – с психоделическими гитарами и синтезаторами. Трек Aibalegbe – с альбома Back to Town (1982). Виктор Увайфо, уроженец Бенина – один из самых успешных африканских музыкантов в истории; в частности, он известен как первый на континенте артист, получивший "золотой диск" за миллионные продажи. Умер в 2021 году в возрасте 80 лет.



Ещё одна африканская новинка авантюрного немецкого лейбла Analog Africa (был у нас на развороте) – компиляция The Movers 1970–1976. Тут, правда, ничего особо экстраординарного: The Movers – довольно известная группа, основанная в 1967 году и выпустившая порядка тридцати альбомов, последний вышел в 1993-м. Сборник представляет самый ранний период вокально-инструментального ансамбля из ЮАР, когда они исполняли слегка африканизированный американский соул – и преимущественно на английском языке, песня Ku-ku-chi в этом смысле нетипична. В дальнейшем Movers переключились на космополитичную музыку в стиле диско и стали совсем неинтересными.



Завершим экскурсию на островах Сан-Томе и Принсипе, это в Гвинейском заливе Атлантического океана в 270 километрах западнее Габона и совсем рядом с экватором. Лейбл Bongo Joe и их ресёрчер Тома Биньон утверждают, что Leve Leve: Sao Tome & Principe sounds – первый в истории сборник музыки крошечного островного государства, бывшей колонии Португалии. Население островов чуть более двухсот тысяч человек, так что своей музыкальной индустрии там определённо нет. Зато есть туристическая, которую обслуживают в том числе фольклорно-ресторанные ансамбли. К их числу наверняка принадлежали и Os Intues ("Толстяки"), издавшие в 1971 году сувенирную пластинку "Фольклор острова Сан-Томе" с песенкой Piquina Piquina. Этот диск своё дело сделал: мне очень захотелось побывать на Сан-Томе, и я уже посмотрел расписание самолётов из Лиссабона!

Плейлист 287-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Momus (UK/Germany). Bartleby, LP Smudger (American Patchwork)



2. CGS (Italy). Balla nina, LP MEeridiana (Ponderosa)



3. Meanwhile Project Ltd (Germany). Selina, LP Marseille (Kapitän)



4. Fenella (UK). Are They With You? LP The Metallic Index (Fire)



5. C K Mann & His Carousel 7 (Ghana). Yeaba, LP Esseibons Special: Ghana Music Power House (Analog Africa)



6. Bnat El Maana (Algiers). Hata la lile ya moul jalab tayfiya, LP Maghreb K7 Club: Synth Rai, Chaoui & Staifi (Bongo Joe)



7. Sir Victor Uwaifo & His Titibitis (Nigeria). Aibalegbe, LP Edo Funk Explosion Vol. 1 (Analog Africa)



8. The Movers (South Africa). Ku-ku-chi, LP 1970–1976 (Analog Africa)



9. Os Untues (Sao Tome & Principe). Piquina Piquina, LP Leve Leve: Sao Tome & Principe Spunds 70s – 80s (Bongo Joe)



10. The Velveteers (USA). Bless Your Little Heart, LP Nightmare Daydream (Easy Eye Sound)



11. The Soft Pink Truth (USA). La joie devant la mort, LP Is It Gping To Get Any Deeper? (Thrill Jockey)



12. Maija Kauhanen (Finland). Käärme, LP Menneet (Nordic Notes)



13. Zazou Bikaye (France/Congo). Nakangi, LP Mr. Manager (Expanded Edition) (Crammed)

