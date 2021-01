Хедлайнеры сто семьдесят девятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители, сотрудничающие с немецким независимым рекорд-лейблом Glitterbeat. Это фантастический коктейль мелодий и ритмов этнической музыки, и специально для вас рок-критик Артемий Троицкий выбрал то, что утоляет жажду.

Года два назад в одном из выпусков "Музыки на Свободе" я рассказал о ведущем немецком независимом рекорд-лейбле и дистрибьюторе Glitterhouse Records. Сегодня я расскажу об отпочковавшемся от него специализированном издательстве с похожим названием Glitterbeat. Интересно, а может быть, и уникально то, что отпрыск заметно перерос "материнскую" компанию. Лейбл был создан в 2012 году Крисом Экманом, американским музыкантом (Walkabouts, Dirtmusic) и продюсером, перебравшимся в Европу, и немецким музыкальным менеджером, совладельцем Glitterhouse Петером Вебером. Первые релизы были посвящены музыке Северной Африки: алжирская группа Tamikrest, певица Азиза Брахим из Западной Сахары, мавританка Нура Минт Сеймали.

Затем репертуар начал стремительно расширяться географически, но в концептуальном отношении строго выдерживал генеральную линию. Она сформулирована в манифесте Glitterbeat: "Мы строим репертуар на основе музыки и артистов, которые преодолевают культурные стереотипы и жанровую специфику. Музыка сегодня – часть глобального дискурса, полного "перекрёстного опыления" и неожиданных гибридных явлений, и мы стремимся фиксировать локальные и корневые традиции, закрученные в мировом цифровом вихре". Во исполнение этого императива Glitterbeat выискивает по всему земному шару артистов, чья музыка, сохраняя ярко выраженные национальные черты, преломляет их в свете актуальной глобальной повестки. И это конструкторам лейбла блестяще удаётся. 5 лет подряд, с 2014 по 2018 год, Glitterbeat по опросу экспертов называли лучшим в мире лейблом в области world music.

Познакомлю вас с некоторыми актуальными релизами любопытного (во всех смыслах) лейбла. Вот Bixiga 70 – супердинамичный оркестрик, 10 человек, из бразильского города Сан-Пауло. Лидеры – гитарист Крис Скабелло и клавишник Маурисио Флёри. Музыка, как и всё у Glitterbeat, "гибридная". В данном случае – ритмы "тропикалии", положенные на североамериканские аранжировки в стиле funk. Quebra-Cabeça ("Головоломка") – их 4-й альбом и уже второй для немецкого издательства.

Bixiga 70 с композицией Areia

Африка продолжает оставаться в фокусе Glitterbeat, и не будет преувеличением сказать, что сейчас абсолютное большинство интересных записей артистов "чёрного континента" выходит именно на этом лейбле. Представлю две группы – Ifriqiya Electrique из Туниса и Bantou Mentale из ДР Конго. "Ночь безумия" – второй альбом североафриканских электронщиков, представляющих стиль "банга"; трио с вокалисткой Фатмой Чебби – многонациональное. В Bantou Mentale трое жителей Киншасы, в прошлом участники известных групп Staff Benda Belili и Mbongwana Star, и один белый француз. Их дебютный альбом – поистине неслыханный замес афро-бита и экстремальной электроники, один из интереснейших релизов 2020 года.

Группа Ifriqiyya Electrique с песенкой Mashee kooka

Пак Джи Ха – южнокорейская исполнительница на народном инструменте "пири" (по звуку напоминает европейский гобой), а также композитор-авангардист. "Филос" – её второй альбом, вышедший на сублейбле Tak:Til, который хозяева Glitterbeat учредили специально для выпуска экспериментальной и сугубо "непопсовой" музыки.

Очаровательная Пак Джи Ха с композицией "Прибытие"

Ещё один недавний "тактильный" релиз – третий диск нью-йоркского импровизационного дуэта 75 Dollar Bill. Басист Рик Браун и гитарист Че Чен играют неописуемую музыку на стыке психоделического рока, фри-джаза и классических стилей Индии и Японии.

75 Dollar Bill отжигают : Tetuzi akiyama

Совсем скоро в "Музыке на Свободе" прозвучит дебютный (боюсь, и единственный) альбом португальской звезды фаду Лины и испанского продюсера/электронщика Рауля Рефри – абсолютно выдающаяся, поистине революционная работа, и лучшая, на мой вкус, этнопластинка ушедшего года. Это тоже заслуга Glitterbeat.

Для вас поёт и играет квартет Lucidvox

А напоследок – прекрасная новость. Только что лейбл выпустил первый в своём каталоге альбом российских музыкантов – московского психо-фолк-квартета Lucidvox. Очень рад за девушек: стать клиентами Glitterbeat – это уже достижение!

Плей-лист 178-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Brigitte Fontaine (France). Les beaux animaux, LP Terre Neuve

2. Jaakko Eino Kalevi (Finland). Night Chef, LP Out of Touch

3. Jaakko Eino Kalevi (Finland). Conceptual Mediterranean pt.2, LP Dissolution

4. Cedric Pin/Glen Johnson (France/UK). It Was Not Meant to Be. LP The Burning Skull

5. Bixiga 70 (Brazil). Areia, LP Quebra-Cabeça

6. Ifriqiyya Electrique (Tunisia). Mashee Kooka, LP Laylet el Booree

7. Bantou Mentale (D.R.Congo/France). Boloko, LP Bantou Mentale

8. Park JiHa (South Korea). Arrival, LP Philos

9. 75 Dollar Bill (USA). Tetuzi akiyama, LP I Was Real

10. Rosalia (Spain). Reniego, LP El Mar Querer

11. Wovoka Gentle (UK). Peculiar Form of Sleep, LP Start Clanging Cymbals

12. Luther & Toby (USA). Lucrezia Borgia waltz, LP Karny Sutra