От хоккея к войне. Иван Беляев – об олимпийском дежавю

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Восемь лет назад в самом начале марта я ехал поездом из Будапешта в Прагу. До Братиславы со мной в купе сидели два молодых словака, и я иногда прислушивался к их разговору. Прошла всего неделя после Олимпиады в Сочи, а российские войска прямо на глазах занимали Крым. Чего ждать, к чему всё это приведёт, точно предсказать ещё никто не мог. В конечном счёте, возможно, даже Путин ещё тогда не знал, будет ли Крым аннексирован, как это в итоге случилось, станет ли серой зоной, как нынешний Донбасс, или будет использован в качестве разменной монеты.

Россия проиграла в хоккей, вот и решила устроить войну

Говорили о политике и мои словацкие попутчики. В какой-то момент один из них весело сказал: "Ну конечно, Россия проиграла в хоккей, вот и решила устроить войну", и оба засмеялись. К счастью, не было случая вспомнить эту маленькую сценку во время Олимпиады в Пхёнчхане в 2018-м, тем более что и российские хоккеисты тогда даже взяли "золото". Но, к несчастью, я постоянно вспоминал эту сценку в последние дни.

Во-первых, Олимпийские игры начались во время сильнейшей концентрации российских войск на границе с Украиной и каждый день сохранялась угроза эскалации конфликта (а после Игр она только обострилась). Во-вторых, в этот раз могло показаться, что Россия готова начать мировую войну из-за Камилы Валиевой. Вокруг фигурного катания вообще на сей раз сломано множество копий, я не хочу к этому обращаться, но тут удивительна, конечно, диспропорция между случившимся и реакцией на него. В какой-то момент возникло ощущение, что лично Джо Байден должен прилететь в Пекин и вернуть Камиле медаль. Между тем, вот что случилось по факту: медицинская команда опростоволосилась и дала спортсменке ненужный, но запрещённый препарат. К личным соревнованиям в итоге Камила допущена была и, вероятно, не справившись с волнением, оказалась лишь четвёртой, хотя Россия при этом получила и золото, и серебро.

На фоне этого скандала как-то даже померкло, что вообще-то российская делегация провела Олимпиаду очень хорошо. К сожалению, у журналистов и широкой публики велик соблазн фокусироваться исключительно на том зачёте, который ранжируется по золотым медалям, в нем Россия заняла лишь девятое место, но по общему числу медалей она вторая после Норвегии. Это означает, что десятки спортсменов оказались вторым или третьими на мировом уровне, я бы этого не игнорировал и не обесценивал, это прекрасные результаты.

К сожалению, всё это стремительно теряет значение, да и вся Олимпиада мгновенно улетела на информационную обочину; прошла всего пара дней – и кому уже какое дело до коньков и санок? Пресса дожёвывает разве что курьёзы вроде отмороженного пениса финского лыжника (замечу в скобках, что пришёл он в третьем десятке, так что, может, и не стоило Реми Линдхольму жертвовать собой, нужно было сходить с дистанции). А Россия снова не выиграла в хоккей, уступив в финале тем же финнам. И мы снова на пороге войны, грустное олимпийское дежавю.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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