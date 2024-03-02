От храма до кладбища в день похорон Навального прошли более 16 тысяч

2 марта, на второй день после похорон оппозиционера Алексея Навального, люди продолжают приносить цветы на его могилу на Борисовском кладбище на юго-востоке Москвы.

Некоторые приносят также записки со словами, обращёнными к Навальному.

На кладбище сегодня снова пришли матери Навального и его жены Юлии.

В прощании с Навальным накануне приняли участие никак не меньше, а, по всей видимости, существенно больше 13 тысяч человек. Об этом сообщил в субботу независимый проект "Белый счётчик", который занимается подсчётом числа участников массовых мероприятий.

По подсчётам проекта, по Братеевскому мосту от храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали", где отпевали Навального, до кладбища, где его похоронили, 1 марта за полтора часа после отпевания прошли не менее 16,5 тысяч человек. "Белый счётчик" подчёркивает, что общее число пришедших проститься с Навальным, очевидно, выше, поскольку часть людей пришла только к храму, а часть - только на кладбище. "Только этот подсчет отсекает все “оценки”, дающие максимальное пиковое и тем более общее число участников менее 12-13 тысяч, как недобросовестные", отмечает "Белый счётчик". Накануне прокремлёвское издание "Ридовка" оценило число участников прощания в 12 тысяч, назвав его малым. С такой оценкой не согласились даже некоторые оппоненты Навального.

Источник "Дождя" в мэрии Москвы оценил число пришедших на прощание в 23 тысячи.

Многие люди, пришедшие проститься с Навальным накануне, скандировали антивоенные и антипутинские лозунги. Участников несогласованных акций за это как правило задерживают, однако 1 марта число задержанных в Москве было небольшим - по данным ОВД-Инфо, 14 человек.

Среди них был активист Александр Мысленков. К нему, как сообщается, подошёл полицейский и потребовал показать телефон, а после того, как Мысленков промедлил с исполнением требования, активиста, по словам очевидцев, полицейские ударили два раза в солнечное сплетение. В субботу суд назначил Мысленкову штраф в 50 тысяч рублей - его обвинили в так называемой дискредитации армии.

Также в субботу суд в Москве назначил административный арест на 15 суток задержанному накануне на прощании с Навальным бывшему оператору Фонда борьбы с коррупцией Павлу Зеленскому. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов. Зеленский ранее был осуждён за призывы к экстремизму за твит о самосожжении журналистки Ирины Славиной. Какое-то время его держали в СИЗО, затем он был осуждён на два года колонии. Зеленский начал сотрудничать со следствием и дал показания против бывшего координатора штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой и бывшего координатора штаба Навального в Томске Ксении Фадеевой. Как отмечает "Медиазона", после освобождения Павла Зеленского за ним был установлен административный надзор, за нарушение условий которого может грозить уголовное преследование.