"Мы не боимся!"- на похороны Навального пришли тысячи

Горожане, несмотря на препятствия властей, пришли проститься с главным оппозиционным политиком России. Власти глушат интернет, ставят металлические ограждения, РПЦ призывает сделать отпевание в храме короче, а люди на улице скандируют "Путин убийца". Две неделили до выборов, и, кажется, что это последний, если можно так сказать, митинг в путинской России. Политолог Михаил Комин, политик Олег Степанов и религиовед Сергей Чапнин о том, как Россия провожала Навального. Ведущий - Иван Воронин.