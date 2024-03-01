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"Мы не боимся!"- на похороны Навального пришли тысячи

Похороны Алексея Навального
Похороны Алексея Навального

Вереница ОМОНа против километровой очереди жителей Москвы

Горожане, несмотря на препятствия властей, пришли проститься с главным оппозиционным политиком России. Власти глушат интернет, ставят металлические ограждения, РПЦ призывает сделать отпевание в храме короче, а люди на улице скандируют "Путин убийца". Две неделили до выборов, и, кажется, что это последний, если можно так сказать, митинг в путинской России. Политолог Михаил Комин, политик Олег Степанов и религиовед Сергей Чапнин о том, как Россия провожала Навального. Ведущий - Иван Воронин.

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