От российского удара по Киеву погибла вдова первого погибшего в Чернобыле

В результате российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября, жертвами которого стали семь человек, погибла Наталия Ходемчук - вдова работника Чернобыльской атомной электростанции Валерия Ходемчука, который стал первой жертвой аварии на четвёртом энергоблоке станции 26 апреля 1986 года.

73-летняя Ходемчук умерла в больнице, где врачи пытались спасти её жизнь, сообщили в воскресенье в эфире украинского телемарафона.

В одном из домов, которые получили повреждения в результате удара российской армии, живут семьи ликвидаторов и пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них была и Ходемчук. В дом, как сообщается, врезался российский беспилотник, пожар возник в квартире, где жила Ходемчук. Она была госпитализирована с тяжёлыми ожогами и на следующие сутки скончалась.

Валерий Ходемчук работал старшим оператором главного циркулярного насоса 4-го энергоблока ЧАЭС. Он дежурил в смену, когда произошла крупнейшая в истории ядерная катастрофа - взрыв реактора с мощным выбросом радиации. Валерий Ходемчук пропал без вести, по всей видимости, он погиб непосредственно в момент взрыва, и его тело осталось под обломками конструкций взорвавшегося энергоблока. Оно так и не было найдено, какая-либо спасательная операция была невозможна из-за пожара и радиации. Символическая могила Ходемчука находится на Митинском кладбище в Москве, где похоронены погибшие пожарные и сотрудники АЭС.

В известном мини-сериале "Чернобыль" роль Ходемчука сыграл актёр Киран О'Брайен. В доме, пострадавшем от российской атаки, живёт и известный ликвидатор, инженер-энергетик Алексей Ананенко, герой Украины. Вместе с Борисом Барановым и Валерием Беспаловым он участвовал в рискованной миссии по откачке воды из аварийного энергоблока.