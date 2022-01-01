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Расследования

От Слуцкого до Назарбаева. Расследования Радио Свобода в 2021 году

Леонид Слуцкий, коллаж Photo: RFE/RL Graphics

В 2021 году журналисты Радио Свобода и телеканала "Настоящее время" выпустили десятки расследований, получивших широкий резонанс в самых разных странах – от Украины и Ирана до Киргизии и Грузии. Мы напоминаем о самых громких из них.

Нефть и мафия в погонах

В марте мы опубликовали итоги кропотливой расследовательской работы, которая длилась много месяцев. Нам удалось показать, как ежегодно миллионы тонн нефти в России расхищаются при перевозке или через врезки в трубопроводы. Нефтяные компании получают искажённые данные по добыче, бюджет недосчитывается миллиардов рублей – но виновные остаются безнаказанными из-за покровительства ФСБ. Мы поговорили с бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками служб безопасности нефтяных компаний в Нижневартовске, Сургуте и Москве и даже с людьми, близкими к преступным группировкам. Все они просили не упоминать их имён, опасаясь мафии с покровительством в самых высоких кабинетах.

Как расхищается нефть в России
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Как расхищается нефть в России

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Как Россия пыталась очернить западную вакцину

Весной во Франции и Германии несколько популярных блогеров рассказали у себя в соцсетях о том, как получили по электронной почте предложение опубликовать за деньги информацию о смертельных случаях в результате применения вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Ложные сообщения о том, что Pfizer вызывает в три раза больше смертельных случаев, чем вакцина AstraZeneca, авторам постов предлагали замаскировать под собственное мнение.

Радио Свобода удалось выяснить, что с этой атакой на Pfizer связаны россияне, рассылающие фишинговые сообщения, а также руководитель общественной организации "Русская инициатива", изображавшая послушную ЦИКу оппозиционерку на выборах в Мосгордуму 2019 года, сотрудничавшая с "Единой Россией", торговавшая средствами от импотенции и продюсировавшая предвыборные ролики Владимира Путина.

Роскошная жизнь семьи Леонида Слуцкого

Летом нам удалось выяснить, что у депутата Госдумы последних пяти созывов и председателя ее комитета по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого есть в полном распоряжении шикарная вилла в Турции – одной из немногих стран, где он может наслаждаться отдыхом после введенных против него санкций ЕС и США. Дочь Слуцкого Лидия 1 сентября пошла в престижную школу в Швейцарии. В ее тиктоке мы нашли много интересного – например, подтверждение близкой дружбы депутата с девелопером Годом Нисановым.

С тех пор Лида Слуцкая удалила свой аккаунт в тиктоке, но самые интересные посты из него мы для вас сохранили.

Лидия Слуцкая – о выборе между родителями
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Лидия Слуцкая – о выборе между родителями

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Кто убил Ферейдоуна Фаррохзада?

Ферейдоун Фаррохзад был известным иранским певцом, телеведущим, а после Исламской революции 1979 года ушел в оппозицию к правящему режиму и уехал из Ирана в Германию. В 1992 году тело Фаррохзада с несколькими ножевыми ранениями было найдено в его квартире в Бонне.

То, что Фаррохзад стал одной из жертв серии заказных убийств, организованных властями Ирана по всему миру для мести инакомыслящим, было основной версией и раньше, но Радио Свобода в результате длившегося целый год расследования удалось доказать этот факт. Оказалось, что для убийства певца и диссидента иранские спецслужбы наняли еще одного жившего в Германии эмигранта, который ранее был знаком с Фаррохзадом.

Из Будапешта с любовью

Власти Венгрии за последние 10 лет вложили миллиарды форинтов в Закарпатье – украинский приграничный регион, где каждый десятый считает себя этническим венгром.

На что именно в Закарпатье идут венгерские деньги, кто непосредственно их получает и может ли эта масштабная кампания иметь ощутимые политические последствия в будущем для всей Украины, которая уже пострадала от разжигаемого другим соседним государством сепаратизма?

Журналисты-расследователи из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении объединились для работы над крупным проектом Hungarian Money ("Венгерские деньги"), чтобы исследовать природу и подлинные мотивы такой политики правительства Виктора Орбана. Над расследованием также работали журналисты программы "Схемы" украинской службы Радио Свобода.

Село Бене в Закарпатье, 98% жителей которого являются этническими венграми
Село Бене в Закарпатье, 98% жителей которого являются этническими венграми

Недвижимость семьи Назарбаева

В декабре 2020 года журналисты казахстанской службы Радио Свобода смогли узнать, что родственники бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева вложили за последние два десятилетия почти 785 миллионов долларов в элитную недвижимость по меньшей мере в шести странах.

Среди объектов недвижимости, принадлежащих семье Назарбаева, оказались роскошная вилла на склоне холма в Каннах, шикарные апартаменты на Уолл-стрит в Нью-Йорке с видом на Центральный парк, поместье на берегу океана в Коста-Браве (Испания), а также несколько объектов недвижимости в Великобритании, связанных со старшей дочерью Назарбаева Даригой и ее сыном Нурали. Эти объекты попали в центр внимания Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, которое заявляло, что средства, использованные для покупки недвижимости, могли поступить из незаконных источников. Несмотря на это, в апреле 2020 года британский суд счел их покупку законной.

Шантаж, убийства и изнасилования. Вебкам-бизнес в Киргизии

Глобальная индустрия веб-камер, в которой клиенты со всего мира платят человеку с другой стороны экрана за то, чтобы он поболтал с ними, разделся, совершил половой акт, ежегодно генерирует миллиарды долларов.

В Центральной Азии региональными центрами этого бизнеса стала столица Киргизии, Бишкек, а также крупнейший финансово-деловой центр Казахстана – Алма-Ата.

Считается, что в Киргизии в вебкам-бизнесе заняты около 5000 молодых женщин. С помощью этого заработка они пытаются свести концы с концами в стране, где почти треть населения живет в бедности.

Киргизская служба Радио Свобода в результате своего расследования выяснила, что этих женщин, по сути, заманили в своего рода современное рабство, где они сталкиваются с жестоким обращением, шантажом и насилием. В полицию многие из жертв обращаться не хотят, опасаясь, что там их тоже будут эксплуатировать или вымогать деньги.

Марганцевый беспредел в Грузии

Одно из крупнейших промышленных предприятий Грузии – огромный марганцевый рудник на западе страны, который, по словам активистов и местных жителей, много лет загрязняет природу и наносит непоправимый ущерб окружающей среде.

ООО "Грузинский марганец" в городе Чиатура контролируется бизнес-группой, тесно связанной с партией "Грузинская мечта" – доминирующей силой в грузинской политике с 2012 года. Лидера "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили его оппоненты обвиняют в слишком тесных связях с Москвой – учитывая, что Россией де-факто оккупированы две автономные республики на грузинской территории, Абхазия и Южная Осетия.

За различные нарушения "Грузинский марганец" много раз штрафовали регуляторы, но через какое-то время эти штрафы сокращались в несколько раз.

Журналисты Радио Тависупблеба, грузинской службы Радио Свобода, потратили месяцы, чтобы изучить корпоративные реестры и нормативные документы и показать, как бизнес-группа, связанная с "Грузинской мечтой", планировала взять рудник под свой полный контроль, продолжая нарушать экологические нормы – в ущерб жителям близлежащих деревень.

Не только Путин любит дворцы

Ровно через месяц после своей инаугурации президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев – второй лидер страны после распада СССР – выступил с обращением к парламенту.

В своей речи 14 января 2017 года 63-летний политик затронул множество тем – защита прав человека, обеспечение прозрачности деятельности государственных структур, борьба с коррупцией, – явно желая дистанцироваться от образа и стиля правления своего авторитарного предшественника Ислама Каримова, умершего в 2016 году.

Всего через несколько недель после этого выступления государственные компании Узбекистана приступили к секретному проекту, который дал повод усомниться в разумности и прозрачности использования средств налогоплательщиков: речь идет об эксклюзивном курортном комплексе с новым водохранилищем, построенном специально для Мирзиёева.

Этот комплекс, расположенный на территории биосферного заповедника и отгороженный от мира блокпостами с охраной и заборами с колючей проволокой, стал предметом расследования журналистов Радио Озодлик (киргизская служба Радио Свобода). Они поговорили с множеством людей, которые непосредственно участвовали в строительстве комплекса или были осведомлены о его сооружении.

Во время этого расследования журналистам удалось выяснить, что над территорией комплекса установлена бесполетная зона, а у строителей при входе на территорию комплекса изымали мобильные телефоны, поэтому журналисты не смогли найти ни одной его фотографии.

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