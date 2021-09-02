Вилла в Турции, школа в Швейцарии. С чем Леонид Слуцкий идет на выборы

Депутат последних пяти составов Госдумы и председатель ее комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий возглавляет вместе с Владимиром Жириновским федеральный список кандидатов ЛДПР на предстоящих через две недели парламентских выборах. Слуцкий несколько раз становился героем расследований, авторы которых находили у него незадекларированную землю на Рублевке, записанные на жену дорогие машины и многотысячные штрафы за нарушение правил ПДД. Радио Свобода рассказывает о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, о его связях с горскими евреями из Азербайджана, и показывает видео из "лексуса" Слуцкого, снятое во время его остановки инспекторами ДПС за езду по разделительной полосе Кутузовского проспекта.

В 2018 году имя Леонида Слуцкого не сходило с первых полос СМИ после обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули в его адрес три российских журналистки. После этого случая в интервью Слуцкого и в статьях о нем неизбежно стал подниматься вопрос о его личной жизни. "Моя жена всегда жила и сейчас живет в Москве, как и обе дочери. Старшая действительно готовилась к поступлению в Гарвард, но решила учиться в России", – говорил Леонид Слуцкий изданию "Сноб" в июне 2018 года. За три месяца до этого о 8-летней младшей дочери Слуцкого Лидии и о его супруге с таким же именем Лысковой написал журналист "Медузы" Иван Голунов.

8-летняя Лида Слуцкая подросла и завела тикток, который Радио Свобода обнаружило в открытом доступе. Из него можно почерпнуть много интересного о жизни председателя международного комитета Госдумы, одним из первых попавшего под "крымские" санкции ЕС и США – за организацию визитов на аннексированный Россией полуостров лояльных Москве западных политиков.

Первого сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу – американскую школу в Швейцарии, но еще недавно жила со своей мамой в доме на Рублевском шоссе, о котором в 2019 году рассказывал Алексей Навальный. Об этом доме также писало в своем "Путеводителе по Рублевке" признанное российскими властями "иностранным агентом" издание "Проект".

"Предметы роскоши не скупаю. Предпочитаю тратить деньги на что-то более существенное. Например, на восстановление храмов", – говорил "Снобу" Слуцкий. Вместе с этим, как выяснило Радио Свобода, значительную часть времени на протяжении последних трех лет жена и младшая дочь Слуцкого провели на курорте рядом с турецким Бодрумом, на вилле стоимостью около 3 миллионов евро (260 млн рублей). Школа в швейцарском Лугано, где теперь учится Лидия Слуцкая, стоит десятки тысяч долларов в год. Возвращаться жить в Россию дочь депутата не планирует.

Согласно декларации о доходах (доступна для скачивания на сайте Госдумы), сам Слуцкий заработал за 2020 год 5,6 миллиона рублей (77 тысяч долларов), а его супруга – чуть более четверти миллиона (3,5 тысячи). В расширенной декларации депутата за 2018 год также указано, что на тот момент он не имел доходов от ценных бумаг и вкладов, а на банковских счетах Слуцкого было немногим более 300 тысяч рублей (у Лидии Лысковой – около 2 миллионов рублей).

Шестое чувство

Лида Слуцкая, как и многие тиктокеры, мечтает о лайках, попадании в рекомендации (об этом она говорит сама на нескольких видео) и как можно большем числе виртуальных друзей. Сейчас у нее чуть более 1100 подписчиков. В одном из тиктоков она даже оставляет в открытом доступе свой номер мобильного телефона, обещая поговорить с любым подписчиком, который ей позвонит.

Радио Свобода внимательно изучило почти 2000 тиктоков в ее открытом аккаунте, обнаружив в них немало интересного – но в первую очередь наше внимание привлекли фотографии и видео фешенебельного курорта, которые с разной периодичностью появляются там с 2019 года. В одном из видео Лида Слуцкая гуляет по центру старого города, подпись гласит, что это турецкий Бодрум. Радио Свобода выяснило, что курорт, на котором уже она уже третий год время от времени живет с мамой, – это Six Senses Kaplankaya, расположенный на берегу моря на небольшом турецком полуострове севернее Бодрума, на самом краю региона Мугла. На этом полуострове в сервисах онлайн-бронирования Booking.com и Airbnb доступны около десяти небольших гостиниц и апартаментов, но среди них только один роскошный отель, совмещенный с элитным поселком – Six Senses.

От аэропорта Бодрума до въезда на огороженную территорию курорта – около часа езды на машине, хотя совсем рядом с ним есть и вертолетная площадка. Six Senses Kaplankaya, проект 2017 года девелоперской компании Capital Group одного из богатейших людей в Казахстане Сержана Жумашова, позиционирует себя как велнес-курорт премиального уровня. "В мире, где людей становится все больше, а комфортабельных для жизни мест – все меньше, уровень премиальности зачастую оценивается возможностью уединения в нетронутой (или кажущейся таковой ввиду точечности и профессионализма вмешательства) природе, оставаясь при этом "на связи" с самыми последними достижениями цивилизации", – писал в статье о курорте сайт казахстанского Forbes.

Six Senses Kaplankaya предлагает три типа жилья: гостиничные номера, апартаменты в аренду и виллы на продажу площадью от 175 до 600 квадратных метров. "Наша недвижимость – это долгосрочные инвестиции, которые нужно беречь и передавать из поколения в поколение. Современный дизайн неподвластен времени и вносит свой вклад в общее ощущение безмятежности и эксклюзивности" – так описываются виллы на сайте самого курорта, спроектированного архитекторами нью-йоркского дизайнерского бюро Clodagh Design. В рекламных публикациях утверждается, что здесь, например, владеют недвижимостью чешские топ-модели Ева Герцигова и Каролина Куркова.

Посмотрев публикации в тиктоке Лиды Слуцкой, мы подсчитали, что в общей сложности с лета 2019 года по лето 2021-го она провела на турецком курорте почти год, включая период с октября 2020 по май 2021 года, как можно судить по оборудованному в одной из комнат рабочему месту на время карантина и удаленного обучения в одной из самых дорогих российских частных школ – школе "Президент" в Жуковке. Ее учеба там, о которой еще в 2018 году писал Иван Голунов, подтверждается десятками видео из тиктока.

Почему мы уверены, что это тикток Лидии Слуцкой Мы сознательно не показываем в этом материале лицо Лидии Слуцкой. Однако еще в 2018 году Иван Голунов писал о младшей дочери Леонида Слуцкого, упоминая фотографии в фейсбуке ее матери Лидии Лысковой. Эти посты доступны и сейчас. Мы считаем, что на видео в тиктоке – тот же самый ребенок. Множество тиктоков Лидии Слуцкой записаны в комнатах дома на Рублевке. На стенах комнат можно заметить несколько фотографий Слуцкого и его супруги. Лидия Слуцкая также публиковала в тиктоке свои детские фото, на одном из них – школьное поздравление с именем и фамилией. Есть в тиктоке Слуцкой и дорогие автомобили "бентли" ее мамы, о которых рассказывалось в расследовании Навального (на них ее возят в школу "Президент"). Есть там и "майбах", на котором Слуцкий нарушал ПДД 825 раз и который был депутатом якобы продан – но, как видно на видео апреля 2020 года, на тот момент он им еще пользовался: Embed share Автомобили семьи Слуцкого Embed share Текст скопирван width px height px Поделиться в Facebook

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The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:00:10 0:00 Наконец, нужно сказать, что Лидия Слуцкая очень любит своего отца и не стесняется его богатства и власти – а вот маму (которая также несколько раз появляется на ее видео) ассоциирует с бедностью. В тиктоке, опубликованном в апреле этого года, она сравнивает родителей на случай возможного развода: в 2018 году признанный теперь "иностранным агентом" телеканал "Дождь" сообщал о романе Слуцкого с певицей Зарой. Embed share Лида Слуцкая – о выборе между родителями Embed share Текст скопирван width px height px Поделиться в Facebook

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The URL has been copied to your clipboard No media source currently available 0:00 0:00:12 0:00 На момент публикации этого материала тикток Лидии Слуцкой доступен для просмотра любому желающему, однако по этическим соображениям мы не даем на него ссылку и не показываем, как называется аккаунт. Радио Свобода сделало несколько цифровых копий тиктоков девочки с помощью сервиса archive.is без логина в этой соцсети. На этих копиях нет ее лица, но есть, например, большая фотография самого Слуцкого, а также видно, что аккаунт находится в открытом доступе. Если Лидия Слуцкая после этой публикации ограничит доступ к своему тиктоку или удалит его, мы опубликуем ссылки на одну или несколько этих копий.

В отличие от апартаментов и гостиничных номеров, виллы в Six Senses Kaplanakaya предназначены прежде всего для продажи, хотя на время отсутствия, как говорится на официальном сайте курорта, их владелец может сдавать свою недвижимость в аренду. На видео из тиктока Лиды Слуцкой видно, что на протяжении 2019–2021 года кроме ее семьи на турецкой вилле никто не жил: некоторые личные предметы быта, например, обруч на голову в ванной комнате, находятся все это время на одних и тех же местах. Мы не знаем, кому именно принадлежит вилла – она может быть взята Слуцким, его супругой или кем-то еще в долгосрочную аренду, однако мы можем утверждать, что его семья эксклюзивно пользуется ей последние 3 года. В декларации Слуцкого за 2020 год ни у него, ни у его жены турецкая недвижимость не указана – ни как собственность, ни как имущество в пользовании или в аренде (в отличие, например, от арендуемого им участка на Рублевке, который после расследования Навального в декларации появился).

"Я тоже в Турции", – говорит одному из своих подписчиков Лидия Слуцкая в тиктоке, опубликованном 21 июля 2019 года. Она показывает ночную панораму комплекса Six Senses, но в последний момент в кадр попадает и номер виллы – 1101.

Радио Свобода нашло в интернете каталог вилл курорта Six Senses Kaplankaya с их ценой, характеристиками, описанием и расположением на карте. Описание категории вилл, к которой относится вилла №1101, совпадает с ее изображениями из тиктока.

Как следует из каталога, вилла №1101 представляет собой двухуровневый дом, расположенный на площади 380 квадратных метров. Общая жилая площадь дома с учетом двух этажей составляет 743 кв. м, площадь участка, включающего бассейн – от 1,5 до 2,5 тысяч кв. м (в разных виллах одной ценовой категории эта площадь разная, какова точная площадь участка виллы №1101 – в каталоге не сказано). В доме находятся 7 спален, патио, прачечная и кабинет. В подвале – кладовая, комната для персонала и гараж на два автомобиля.

Стоимость такой виллы (в зависимости от размера участка) составляла при продаже, как следует из каталога, от 2,88 до 3,32 миллионов евро. Аренда виллы в Six Senses площадью вдвое меньше, чем у Слуцкого, стоит 2600 долларов за ночь.

1 августа 2021 года турецкий блогер и исследователь Йорук Ишик, специализирующийся на наблюдении за морскими судами в территориальных водах Турции, написал в твиттере о "заслуживающей интереса" яхте, которую он заметил с помощью сервиса Marine Traffic у берегов Эгейского моря в районе Бодрума. Это была яхта Saluzi, принадлежащая влиятельному тайваньскому бизнесмену Виктору Хвангу и сдающаяся им в аренду. 3 августа Ишик уточнил, что, по его данным, на борту яхты отдыхали "высокопоставленные российские чиновники", в том числе Сергей Лавров. Ишик обратил внимание на тот факт, что Saluzi заходила и в залив, на берегу которого находится Six Senses Kaplankaya. Мы не знаем, был ли российский министр иностранных дел на этой яхте. Как следует из "Путеводителя по Рублевке" издания "Проект", дом дочери Лаврова в "Горках-2" расположен совсем рядом с домом Слуцких.

"Швейцарский паспорт через 5 лет"

Лидии Слуцкой повезло учиться совсем недалеко от дома – в частную школу "Президент" в Жуковке она ходила (вернее, ездила на "бентли" и "майбахе") с первого класса. Школа считается одной из самых дорогих в Московском регионе: за нее надо платить 180 тысяч рублей в месяц. Лидия Слуцкая, впрочем, отзывается в тиктоке о своем учебном заведении с неодобрением, вплоть до слов "ненавижу" и неприличных шуток об учителях. Возможно, свою роль сыграл и инцидент, о котором сам Леонид Слуцкий рассказывал в интервью "Снобу": по его словам, мальчик из параллельного класса назвал его дочь "пидором" после секс-скандала с журналистками, в ответ на что та его "достаточно серьезно побила". Об этом случае упоминает в тиктоке и сама Лида.

Как бы там ни было, с 2019 года мечтой дочери Слуцкого, реализацию которой она связывала с ним, было поступление в швейцарскую международную школу Le Rosay. История этого учебного заведения насчитывает почти 140 лет, оно считается самой дорогой школой в мире, а его выпускниками являются принцы и короли – например, король Бельгии Альберт II, Карл Габсбург-Лотарингский (внук последнего императора Австрии Карла I) и последний шах Ирана Реза Пехлеви. Обучение с проживанием в Le Rosay стоит 113 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей) в год.

30 июля 2020 года Лидия Слуцкая выложила в тикток видео из летнего лагеря Le Rosay – он длится меньше месяца и стоит 15 000 долларов.

1 марта 2021 года Лидия публикует тикток с заголовком "Я поступаю", в котором Le Rosay названа ее "реальной хотелкой". 31 марта она уточняет, что будет учиться в кампусе Le Classique в Женеве. 13 мая она публикует воспоминания о прошлогоднем летнем лагере в этой школе, в том числе свою фотографию в футболке с ее названием.

22 июня 2021 года Лидия Слуцкая публикует тикток, записанный в доме на Рублевке, в котором с грустью сообщает о том, что в Le Rosay она "не попала". О причине этого она ничего не сообщает – возможно, ей не удалось пройти вступительные тесты, среди которых математика, английский и родной язык, а также собеседование с учителями. Сразу после этого дочь Леонида Слуцкого снова улетает в Турцию.

Впрочем, в школу "Президент" она все равно не вернется. 3 августа Лидия публикует тикток, снятый на одной из улиц в центре швейцарского города Лугано. Подпись к посту гласит: "Экзамены через три часа. #tasis":

Леонид Слуцкий любит рассуждать о геополитическом противостоянии России и США, говорить о том, как он гордится наложенными на него американскими санкциями, и обвинять Запад в двойных стандартах в ответ на призывы отменить закон об "иностранных агентах". В то же время само название школы Tasis, в которую сдавала вступительные экзамены его дочь, расшифровывается как The American School in Switzerland – "Американская школа в Швейцарии". Как следует из описания на официальном сайте, это первая американская школа на территории страны. Она работает с 1956 года, а кампус для учеников расположен в живописной альпийской деревне Монтаньола в италоязычном кантоне Тичино, в 8 минутах езды от Лугано.

Уже спустя сутки Слуцкая пишет, что на этот раз все прошло успешно. Она идет в школу Tasis и надеется через 5 лет получить швейцарский паспорт.

Школа Tasis была основана американским педагогом Мэри Крайст Флеминг. Как написано на сайте школы, в соответствии с заложенными Мэри Крайст идеалами главная цель этого учебного заведения – "передавать наследие западной цивилизации и мировых культур: творения, достижения, традиции и идеалы прошлого, которые дают цель в настоящем и надежду на будущее". Обучение в Tasis с проживанием стоит лишь немногим дешевле, чем в школе Le Rosay: 87 550 долларов США (6,5 миллиона рублей).

Впрочем, в общежитии Лидия Слуцкая, вероятно, не нуждается: в комментариях к одному из своих последних постов в тиктоке она пишет, что будет жить не в нем, поскольку "переезжает" в Швейцарию (но обещает своей собеседнице, что летом обязательно вернется в знакомую нам турецкую виллу).

Пока, как следует из тиктока Слуцкой, она остановилась в отеле, который можно увидеть в ее постах еще в 2019 и 2020 году. По опубликованным Лидией видео Радио Свобода установило, что это один из самых дорогих сьютов пятизведочного отеля Villa Principe Leopoldo, расположенного на склоне одного из окружающих Лугано холмов. Сейчас стоимость похожего номера в нем составляет 1200–1400 долларов США за ночь.

2 сентября, в день публикации этого материала, Лида Слуцкая опубликовала первое в своем тиктоке видео, на котором она предстает в форме школы Tasis.

Кроссовки за миллион

Лидия Слуцкая регулярно демонстрирует в своем тиктоке дорогие вещи – часто они сопровождаются подписями вроде Rich и "Хорошо быть богатой!". Порой это выглядит наивно: у десятилетней девочки сразу несколько одинаковых айфонов последней модели; вслед за одной парой наушников AirPods она получила от родителей еще три, но других цветов; демонстрируя очередные Apple Watch, Лидия сообщает, что одна пара будет у нее для дома, а другая для школы.

Аксессуары красивой жизни, впрочем, не ограничиваются электроникой Apple: Лидия очень любит дорогие коллекционные кроссовки. В июньском ролике они показала свою небольшую коллекцию: одна из пар стоит порядка миллиона рублей (Dior Air Jordan 1 Low sneakers), еще две – более чем по 200 тысяч рублей каждая. "Кто сказал, что у меня нет денег?" – подписывает Лида Слуцкая видео по-английски.

В другом видео 8-летняя на тот момент Лидия Слуцкая полностью одета в только что купленные предметы одежды Gucci:

Еще одно, с очередной парой дорогих кроссовок, Лида подписывает: "Когда зашли с папой в луи витон а он сказал выбирай что хочешь":

Лида жалуется на маму, которая не одобряет такие траты и считает покупку толстовки за 65 тысяч рублей для 11-летней девочки слишком расточительной. Одновременно дочь Слуцкого демонстрирует своим подписчикам россыпь долларовых и пятитысячных купюр – на фоне одной из тех самых икон, которыми увешаны стены в доме ее отца-депутата.

Не скупится Леонид Слуцкий и на обычные отпуска для своей семьи: за последние три года Лида с мамой побывали сразу на нескольких курортах, где неизменно останавливались в самых дорогих отелях, например, в Таиланде, Гонконге, на Гренаде и Мальдивах, на одной из знаменитых насыпных “пальм” в Дубаи. Все перемещения Лидии Слуцкой происходят на арендованных бизнес-джетах, иногда ее провожает сам депутат.

Если, тратя почти всю свою депутатскую зарплату, Леонид Слуцкий еще был бы способен обеспечить запросы дочери в предметах роскоши, то денег на аренду, покупку или даже обслуживание турецкой виллы, не говоря уже об оплате обучения в швейцарской школе, у него остаться просто не могло. Напомним: как следует из деклараций 2018 и 2020 годов, Слуцкий с супругой не обладают соответствующими их уровню трат банковскими вкладами, а их совокупный ежегодный доход, напомним, составлял в 2020 году менее 6 миллионов рублей.

Одна из возможных разгадок есть все в том же тиктоке: Лида хвастается не только новыми айфонами, кроссовками и любящим отцом, но и его "лучшим другом", настолько близким, что она называет его просто "дядя".

"Когда папин лучший друг – владелец "Европейского"

В 2019 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование о Леониде Слуцком, в котором рассказал, как жена депутата приобрела в 2018 году автомобиль Bentley Mulsanne, использовав для этого беспроцентный кредит в 25 миллионов рублей, выданный Мардахаем Юшваевым. Юшваев – азербайджанский предприниматель, занимающийся девелопментом. Алексей Навальный предположил, что выданный кредит связан с лоббированием строительных интересов Юшваева в Москве через Владимира Ресина – бывшего главу столичного стройкомплекса и одного из важных людей эпохи мэра Лужкова, сохранившего свое влияние при Сергее Собянине.

У выгодного кредита может быть и более конкретное объяснение. Юшваев – представитель диаспоры азербайджанских горских евреев в России, бывший гендиректор ряда компаний группы "Киевская площадь" миллиардера Года Нисанова (ей принадлежит, в частности, ТЦ "Европейский" на площади Киевского вокзала). Источники издания "Проект" утверждали, что депутат Слуцкий – один из приближенных Нисанова, также горского еврея и "короля российской недвижимости". Ролики дочери Слуцкого не просто подтверждают эту связь: из них следует, что Слуцкий считает Нисанова своим "лучшим другом".

В тиктоке Лидии Слуцкой лучший друг ("лд") отца упомянут дважды. В видео, выложенном 24 ноября 2020 года Лида "отвечает" на вопрос подруги "почему ты называешь лд папы дядей" строчкой из песни из мультфильма Бременские музыканты: "у него деньжонок много, а я денежки люблю" (смотреть со звуком):

В июне 2021 года "лд" папы снова стал героем ролика – Лида демонстрирует разложенные на кровати и диване многочисленные покупки: одежду и аксессуары известных брендов. Видео подписано: "Когда владелец Европейского – папин лучший друг":

В тиктоке Лидии есть и другие указания на тесное общение семьи Слуцкого с кланом азербайджанских горских евреев. 6 июня этого года дочь Слуцкого выложила видео из богато украшенного банкетного зала ТЦ "Европейский", подписанное "Еврейской-Азербайджанская Свадьба в Европейском би лайк" (орфография сохранена).

На заднике сцены из второго видео с того же мероприятия видно, что свадьбу праздновали 6 июня, а невесту звали Кристина. Радио Свобода нашло другие видео с этой же свадьбы. На одном из них можно целиком разглядеть задник сцены и имя жениха на нем – Рудольф. Радио Свобода предполагает, что это 23-летний Рудольф Германович Захарьяев, сын Германа Захарьяева, друга детства, ближайшего делового партнера и, по данным "Новой газеты", зятя Года Нисанова. Жених на нечеткой фотографии с еще одного свадебного видео внешне очень похож на Рудольфа Захарьяева, кроме того, Радио Свобода не удалось найти других детей высокопоставленных представителей диаспоры горских евреев с таким именем, тогда как в семье Захарьяевых принято давать "германские" имена (помимо Германа и Рудольфа это Ричард и Эмиль).

В 2019 году азербайджанский партнер Германа Захарьяева, писала "Новая газета", обвинял его в рейдерском захвате своей компании и нескольких объектов недвижимости в Москве. Захарьяев-старший также является вице-президентом Российского еврейского конгресса и получил в 2019 году орден Дружбы из рук Владимира Путина. Его сын Рудольф учился в школе Управления делами президента, а затем – в Московском государственном юридическом университете имени Кутафьина.

О том, что глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий поддерживает тесные связи и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, писал в своем материале на “Медузе” Иван Голунов. Именно в Баку Слуцкий отправился первым делом в новой должности главы комитета Госдумы по международным делам. Слуцкий ездил к Алиеву и раньше – в должности главы думского комитета по делам СНГ. Это общение, видимо, не ограничивается официальными встречами: живущая в Москве дочь президента Азербайджана Лейла Алиева и Слуцкий идут через запятую в списке гостей светских тусовок, Алиева дружит в фейсбуке с женой Слуцкого Лидией Лысковой и оставляет лайки к ее постам про оплаченный Слуцким (об этом писала в фейсбуке сама Лыскова) отпуск на Мальдивах. 26 августа этого года Слуцкий поздравил с днем рождения супругу Ильхама Алиева, вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву, заявив, что ее "знают и любят в России", и назвав "состоявшимся авторитетным политиком не только для своей страны, но для всего постсоветского пространства, и не только".

О том, что лоббизм по-азербайджански может принимать коррупционные формы, говорит, например, отчет независимой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованный в 2018 году. Независимый следственный орган ассамблеи обнаружил, что азербайджанская сторона занималась подкупом докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, в том числе с помощью черной икры и проституток. Среди виновных депутатов назван в частности бывший глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Аграмунта, впрочем, обвиняли не только в лоббировании интересов Баку. Среди прочего его критиковали за поездку в гости к президенту Сирии Башару Асаду весной 2017 года вместе с депутатами российской Госдумы, которую организовал Леонид Слуцкий. С 2000 по 2016 год Слуцкий был заместителем руководителя российской делегации в ПАСЕ, а в 2019-м даже баллотировался на пост вице-президента этой организации, но проиграл – по одной из версий, из-за того самого скандала с домогательствами до журналисток.

Ключевыми лоббистами интересов Азербайджана в России являются как раз миллиардер Год Нисанов и другие представители диаспоры горских евреев. Расследование издания "Проект" под названием "Портрет человека, умеющего дружить и торговать" описывает тесные связи Нисанова с главой СВР России Сергеем Нарышкиным, братьями Ротенберг, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В этом списке и Леонид Слуцкий, дочь которого назвала "владельца Европейского" "лучшим другом" своего отца.

Плодом "дружбы" депутата с азербайджанской диаспорой мог стать как минимум беспроцентный кредит на новый "бентли". Девелопер Сергей Полонский утверждал, что Слуцкий за помощь в лоббировании требует и более дорогие подарки – например, пентхаус в элитном московском доме, оказавшийся в собственности Лидии Лысковой-Слуцкой. Сам Слуцкий эти обвинения категорически отвергал.

Что Леонид Слуцкий может предложить азербайджанским "друзьям" в свою очередь? С одной стороны, он связан с сохраняющим большое влияние в московском строительном комплексе Владимиром Ресиным. С другой – депутат возглавляет международный комитет в Думе. Практически в каждом публичном выступлении Слуцкий подчеркивает растущее значение "парламентской дипломатии" – как альтернативы дипломатии традиционной, осуществляемой Министерством иностранных дел. Одновременно с этим он отвергает обвинения в незаконном обогащении, заявляя, что "пришел в политику из частного бизнеса, где давно заработал все, что мне необходимо".

Лидия Слуцкая несколько раз упоминает в тиктоке, что считает себя и своего отца обладателями еврейской крови. Россию же она неоднократно называет "Рашей" и "Рашкой".

Даже на заглавной странице аккаунта Лидии Слуцкой еще недавно была подпись с информацией о национальности родителей – “DadILmomDERU”, “папа – Израиль, мама – Германия, Россия”. Здесь же была и отсылка к жизни на две страны, Россию и Турцию. Сейчас подпись к ее профилю изменилась: упоминание о национальности отца и матери исчезло, а надпись Russia/Turkey сменилась на Russia/Switzerland ("Россия/Швейцария”).

В ноябре 2019 года Лида Слуцкая публикует пост с подобием ребуса "Евреи + Немцы + Французы + Русские = Я". 31 марта 2020-го отвечает на вопрос "твоя национальность" фотографией с флагом Израиля. Наконец, 5 октября Слуцкая публикует тикток с вопросом "Кто угадает мою национальность?" и отвечает "да" комментатору, написавшему "IL + RU" ("Израиль + Россия").

Радио Свобода не известно о каких-либо связях Слуцкого с Израилем, кроме дружбы с живущими в России и Азербайджане горскими евреями. На публике Слуцкий прежде всего гордится своей помощью Русской православной церкви и близким знакомством с патриархом Кириллом, из рук которого он получал орден святого благоверного князя Даниила Московского и в гости к которому прилетал на вертолете в Троице-Сергиеву лавру, приземлившись прямо во дворе между патриаршими покоями и Троицким собором и вызвав тем самым нешуточный скандал.

Слуцкий и ПДД

В расследовании Алексея Навального о Леониде Слуцком, опубликованном в 2018 году, утверждалось, что на "майбах" депутата было выписано 825 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения (это тот самый "майбах", который позже пропал из декларации Слуцкого, но в реальности, как видно из тиктока его дочери, по-прежнему используется им или другими членами его семьи).

"По штрафам, каюсь, был долг. Теперь его нет", – говорил Слуцкий в интервью "Снобу". Тем не менее из тиктока Лидии Слуцкой следует, что водители ее отца продолжают нарушать правила дорожного движения.

29 июня 2021 года Лидия Слуцкая опубликовала тикток, снятый, как можно судить по деталям салона, в автомобиле Lexus с номерами А700МР77 – том самом, который уже использовался Леонидом Слуцким, хотя был зарегистрирован на его жену и при этом не был внесен в декларацию депутата.

Видео Лидии Слуцкой сопровождается текстом на английском языке, перевести который можно так: "Когда ты можешь нарушать правила дорожного движения (благодаря специальным документам), но полиция тебя все равно проверяет". В ролике видно, как сотрудник ДПС, остановивший Lexus, выписывает его водителю штраф в своем патрульном "форде":

По дорожным знакам и окружающим домам можно определить, что видео снято на Кутузовском проспекте перед Триумфальной аркой, там, где разделительная полоса временно исчезает и вынуждает водителей, ездящих по ней, встраиваться в общий поток. Там же практически постоянно дежурит патруль ДПС, который проверяет у многих едущих по разделительной полосе документы.

Сложно сказать, какие "специальные документы" Лидия Слуцкая имеет в виду, но депутатская "корочка" сама по себе не дает водителю права ехать по разделительной полосе – это можно делать только на машине с включенным проблесковым маячком, которого, по крайней мере еще несколько лет назад, на "лексусе" Слуцкого не было. В октябре 2016 года Владимир Путин своим указом увеличил число “мигалок” для Госдумы с 8 до 12: право на спецсигналы получили вице-спикеры, руководители фракций и глава аппарата парламента. Ни одним из них Леонид Слуцкий не является.

В 2014 году, еще до выхода этого указа, за аналогичное нарушение был оштрафован водитель первого номера в списке "ЛДПР" на предстоящих выборах, бессменного главы партии Владимира Жириновского. Штраф за это нарушение правил варьируется от 1500 до 2000 рублей.

Как видно на видео, после остановки сотрудниками ДПС и, предположительно, составления протокола, водитель Слуцкого продолжил движение по разделительной полосе Кутузовского проспекта в направлении Московской области.

Из-за этой разделительной полосы Кутузовский проспект уже давно уже называют в народе "дорогой смерти" – виной тому большое количество лобовых столкновений. За 5 лет с 2014 по 2019 год здесь погибли в авариях 62 человека, 76 получили травмы. На соседнем Звенигородском шоссе, которое имеет разделительный отбойник, за этот же срок погибли в ДТП три человека.

Общественные деятели, активисты и сама ГИБДД несколько раз предлагали властям установить на Кутузовском проспекте ограждение, которое кардинально сократит риск лобовых аварий, но каждый раз натыкались на противодействие Федеральной службы охраны (ФСО) – именно она отвечает за организацию движения на "правительственной" трассе. "Там отбойник надо ставить. Надо полосу для депутатов и министров оборудовать отбойником, и все будет нормально, там не будет этого ужаса, который сейчас происходит. Это самая аварийная трасса города. Но комфорт чиновников важнее, чем безопасность", – говорил в интервью телеканалу 360 координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов.

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Радио Свобода направило Леониду Слуцкому вопросы по электронной почте, чтобы уточнить у него: владеет ли он домом на курорте в Турции или арендует его для своей семьи, оплачивает ли обучение дочери в американской школе в Швейцарии, и если да – откуда у него деньги на это, учитывая, что такие траты Слуцкого значительно превышают его задекларированный доход и банковские сбережения. Мы также попросили депутата подробнее рассказать о своих отношениях с Годом Нисановым и другими представителями диаспоры азербайджанских горских евреев в Москве и прояснить судьбу "майбаха", который исчез из его декларации, но остался в гараже дома на Рублевке. Ответов на момент публикации мы не получили. Секретарь Слуцкого, отвечавшая на наши звонки по его телефону в Госдуме, сообщила, что его "нет на месте", и несколько раз предложила перезвонить. Во время второго звонка она дала корреспонденту Радио Свобода мобильный телефон помощницы депутата, которая не смогла связать нас с ним, сославшись на "предвыборную суету". Если мы получим от Леонида Слуцкого ответы на свои вопросы, то обязательно их опубликуем.