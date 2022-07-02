Отдых за занавесом. Елена Сорокина – о летнем отпуске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ещё в 2020 году посоветовала россиянам не планировать отпускные поездки за пределы страны: "Один год – это же ведь не трагедия?" Мало кто в те "ковидные" времена мог себе представить, что "трагедия"с зарубежным отдыхом у жителей России затянется так надолго. В этом году возможность выбора зарубежных поездок у российских туристов сократилась ещё заметнее: с одной стороны – европейские санкции, с другой – военная операция в Украине и вполне объяснимые опасения относительно отдыха в аннексированном Крыму. Прекращение авиаполётов на юге России сделало труднодоступными и внутренние кавказские черноморские курорты.

Для комфортного отдыха в Европе, к которому привыкли в доковидные и довоенные времена многие россияне, необходимо беспрепятственное получение виз. А с этим как раз сейчас большие проблемы. Некоторые европейские страны вообще прекратили выдачу виз гражданам России: Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия; сложно получить визы в Великобританию и Словению; Италия и Греция в начале летнего сезона приостановили выдачу виз. Сразу после военного вторжения в Украину многие западные авиакомпании прекратили полеты в Россию. 27 февраля ЕС объявил о закрытии воздушного пространства для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией.

Крупнейшие международные круизные компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises прекратили продажу туров гражданам России. Из-за санкций туроператоры решили приостановить сотрудничество с российским рынком. Не стоит забывать и о том, что прекратили операции в России платёжные системы Visa и Mastercard, а российские платёжные карты "Мир" принимают теперь только в девяти странах.



Не изменились для россиян правила туристического въезда в Турцию, которая традиционно считалась любимым курортным направлением. Однако президент Украины Владимир Зеленский ещё в марте остро отреагировал на "подготовку специальных туристических маршрутов для россиян в этом летнем сезоне". Так или иначе, санкции заметно снизили платежеспособность россиян, и поток туристов в Турцию, по мнению экспертов, не достигает и половины довоенного и доковидного объёма.

Из-за войны с Украиной у россиян теперь нет свободы выбора, где им отдыхать

На этом фоне с трудом веришь результатам недавнего опроса SuperJob: дескать, 43% россиян по собственной воле считают "идеальным" отпуск, проведенный в родной стране. Больше всего они мечтают, оказывается, отдохнуть в Сочи и Адлере (13%), Крыму (12%) и Санкт-Петербурге (8%). По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края. В Москву стремятся попасть 4%. Телеграм-канал издания "Крыша ТурДома" усомнился в огромном добровольном желании россиян путешествовать по своей стране. По данным этого издания, опцию "нравится путешествовать по России" выбрало всего 13% опрошенных, зато чаще других давали ответы, смысл которых сводился к тому, что "за границу ехать дорого" (29%) и "другая страна недоступна" (25%).



Рекламная кампания внутреннего туризма во время пандемии коронавируса проходила под лозунгом "Время отдыхать в России". Теперь призыв звучит несколько по-иному: "У нас не хуже, чем в Европе". Например: "В Дагестане горы и море, как в Европе" . "Кавказские минеральные воды – ничем не хуже, чем Баден-Баден", "Калининград с его 40 замками ничем не уступает Чехии".

Ну и, конечно, россиянам рекомендуют отдых в Белоруссии, потому что, как вы уже догадались, и в "агроусадьбе не хуже, чем в Европе".



Из-за войны с Украиной у россиян теперь нет свободы выбора, где им отдыхать. Железный занавес становится все более плотным, отсюда и пропагандистская стратегия "нас и здесь неплохо кормят и развлекают". Многие помнят времена, когда границы были закрыты, а возможность свободного передвижения по миру была прерогативой избранных. История повторяется: увы, возвращение призрака "руссо туристо, облико морале", а вместе с ним и погружение в советское прошлое становятся новой реальностью.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



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