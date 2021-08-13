Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Отец Бритни Спирс откажется от опеки над дочерью

Бритни Спирс

Отец американской певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью после 13 лет в этой роли. Об этом сообщают издания Variety и TMZ со ссылкой на документы, поданные в суд.

В июне Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против её воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

По словам адвоката, реальных оснований для смещения отца певицы с позиции опекуна нет, но Джеймс Спирс "не считает, что его публичная борьба с дочерью… будет в её интересах", поэтому готов передать право опекунства кому-либо другому. Однако для завершения дел ему потребуется время.

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии CNN заявил, что доволен решением Джейса Спирса, однако намерен продолжать расследование его действий в течение последних 13 лет и ожидает, что отец певицы даст показания под присягой в самом ближайшем будущем.

Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

Недавно певица заявила, что отказывается выступать, пока её жизнь контролирует отец.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG