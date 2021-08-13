Отец Бритни Спирс откажется от опеки над дочерью

Отец американской певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью после 13 лет в этой роли. Об этом сообщают издания Variety и TMZ со ссылкой на документы, поданные в суд.

В июне Бритни Спирс выступила в суде в Лос-Анджелесе с просьбой лишить её отца статуса опекуна. По словам Спирс, она несчастна и лишена личных и финансовых прав. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против её воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

По словам адвоката, реальных оснований для смещения отца певицы с позиции опекуна нет, но Джеймс Спирс "не считает, что его публичная борьба с дочерью… будет в её интересах", поэтому готов передать право опекунства кому-либо другому. Однако для завершения дел ему потребуется время.

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт в комментарии CNN заявил, что доволен решением Джейса Спирса, однако намерен продолжать расследование его действий в течение последних 13 лет и ожидает, что отец певицы даст показания под присягой в самом ближайшем будущем.

Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс может единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Бритни Спирс продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

Недавно певица заявила, что отказывается выступать, пока её жизнь контролирует отец.