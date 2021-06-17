Отец россиянки Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

Отец россиянки Софии Сапеги, задержанной в аэропорту Минска вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, попросил Александра Лукашенко помиловать дочь. Его видеообращение опубликовало издание PrimaMedia.

По словам Андрея Сапеги, его дочь "оказалась не в том месте и не с тем человеком" и, "если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений", - считает он. Отец арестованной в Минске россиянки просит Александра Лукашенко проявить милосердие. "Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен", - призывает Андрей Сапега.

23-летняя студентка София Сапега летела из Афин в Вильнюс вместе с белорусским оппозиционным блогером Романом Протасевичем и была задержана вместе с ним после вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске. Сапега арестована на два месяца и находится в СИЗО КГБ в Минске. По данным журналистов, белорусские правоохранительные органы подозревают Сапегу в разжигании социальной вражды, статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что россиянка также подозревается в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

После задержания Сапеги было опубликовано видео, на котором она признаётся в том, что вела телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур. При каких обстоятельствах было снято это видео – неясно. Впоследствии родственники Сапеги получили от неё письмо, в котором о признании вины ничего не говорится.

Арест Протасевича и Сапеги и инцидент с самолётом вызвал резко негативную реакцию на Западе, где считают, что власти Беларуси специально заставили самолёт сесть в Минске, чтобы арестовать политического оппонента. Страны ЕС готовятся ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко. Российские власти называли инцидент "раздутым" и заявляли, что выводы о том, что случилось, делать рано. Консул России встречался с Сапегой в СИЗО, формальных призывов к властям Беларуси освободить её со стороны МИД России не было. Представители белорусских властей заявляли, что судить россиянку будут в Беларуси.