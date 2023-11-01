Отец соратника Навального Ивана Жданова вышел на свободу

Юрий Жданов, отец соратника Алексея Навального Ивана Жданова, освободился из исправительной колонии № 14 в Вельске Архангельской области. По его словам, это произошло несколько дней назад.
"Уже несколько дней я имею дерзость называть себя свободным человеком. Свободным весьма условно. Предстоит еще 3 года "намордника" — административного надзора", - написал Юрий Жданов в инстаграме.
19 декабря 2021 года суд приговорил Юрия Жданова к трём годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Жданов во время работы в администрации посёлка Искателей Ненецкого округа рекомендовал выдать местной жительнице квартиру по договору социального найма. Спустя год выяснилось, что эта семья ранее получала денежную компенсацию вместо жилплощади, и через суд сделку признали недействительной. Квартиру жительница вернула.
Жданов после приговора был освобождён, однако вскоре вновь взят под стражу. Утверждалось, что он уехал в Нижегородскую область до конца срока обжалования приговора, не получив разрешения суда. В феврале прошлого года суд в Ненецком автономном округе заменил Юрию Жданову условное лишение свободы на реальный срок – три года в колонии.
Сам Иван Жданов связывал преследование отца с деятельностью признанного в России экстремистским и запрещённого Фонда борьбы с коррупцией.
Иван Жданов - один из ближайших соратников оппозиционера Алексея Навального., был директором ФБК. Уголовное дело против его отца появилось практически сразу после того, как он уехал из России на фоне преследований сторонников Навального.
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