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Отказавшаяся работать на ФСБ волонтёрка Навального получила убежище в Нидерландах

Волонтёрка организации сторонников Алексея Навального в Саратове Ольга Кузнецова получила убежище в Нидерландах. Об этом сообщает издание “Свободные новости” со ссылкой на её инстаграм. Летом 2020 года активистку, по её словам, пыталась завербовать ФСБ, сотрудники спецслужбы просили её сообщать о расследованиях Навального.

По словам активистки, оперативники вызвали её на разговор в её университете. Они говорили ей, что у ФСБ есть больше возможностей давления на власть, чем у сторонников Навального и обещали “закидывать во власть” информацию из расследований команды Навального. Когда она отказалась, ей угрожали уголовным преследованием, рассказывала она.

Осенью 2020 года в доме Кузнецовой прошёл обыск по делу Фонда борьбы с коррупцией Навального, власти признали эту организацию экстремистской и запретили её. У неё заблокировали банковские счета. Кроме того, её вызывали на допрос в МВД из-за участия в семинаре “Открытой России” Михаила Ходорковского, организация была признана нежелательной и закрыта.

Когда Кузнецова уехала за границу — не сообщается. Ещё летом в социальных сетях она публиковала фотографии из России.

  • Свыше трети бывших координаторов региональных штабов оппозиционера Алексея Навального, признанных экстремистскими организациями российскими властями, эмигрировали из страны либо собираются пойти на этот шаг, подсчитала в ноябре газета "Коммерсантъ". По сведениям издания, из 38 координаторов штабов Навального из России уехали 14 человек, местонахождение ещё троих не раскрывалось.
  • Сам Навальный отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве во Владимирской области. Он и его сторонники считают дело политически-мотивированным. Против него возбуждены ещё несколько дел.

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