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Дочери Навального вручат присуждённую ему премию Сахарова

Алексей Навальный и его дочь Дарья (архивное фото)

Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья получит сегодня присужденную ему премию Сахарова "За свободу мысли". Вручение состоится на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Ожидается, что там также будет присутствовать ближайший соратник Навального Леонид Волков.

Сам оппозиционер не сможет участвовать в церемонии, так как с начала года находится в исправительной колонии в городе Покрове Владимирской области. Он был помещён туда после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления боевым веществом из группы "Новичок".

Премию Сахарова "За свободу мысли" Европарламент присудил российскому оппозиционеру 20 октября " с формулировкой "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил тогда, что "никто нас не может заставить проявлять уважение к подобным решениям" Европарламента. Представитель российского президента предположил, что люди, принимавшие решение о премии, "не располагают достоверной информацией". Что он имел в виду, Песков не пояснил.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в опубликованном сегодня интервью газете "Аргументы и факты" назвал отравление Алексея Навального неудавшейся "операцией Запада с сакральной жертвой", чтобы "инспирировать массовое протестное движение" в России. В настоящий момент, по словам главы СВР, "в разведсообществе США и стран ЕС вынуждены признавать, что интерес населения к "берлинскому пациенту" неуклонно снижается", и "ему уже ищут замену в качестве эмблемы российского протеста", — сказал Нарышкин.

Он также заявил, что Москва ждет "вразумительных объяснений" по поводу "появления в анализах российского гражданина после его отправки в Берлин следов боевого отравляющего вещества". В российских анализах Навального их не было, сообщил глава СВР.

  • Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа прошлого года, впоследствии он был перевезён на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Позже это подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
  • Из расследования СМИ и самой команды Навального следует, что к отравлению предположительно причастны сотрудники ФСБ. Позже Навальный позвонил одному из них, и тот фактически признал свое участие в операции.
  • Российские власти причастность к отравлению Навального категорически отрицают, а некоторые чиновники даже сам факт отравления. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело.

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