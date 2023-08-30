Открылся 80-й Венецианский кинофестиваль

В Венеции открылся юбилейный, 80-й кинофестиваль. Церемония началась с вручения "Золотого льва Святого Марка" за вклад в мировое киноискусство и карьерные достижения автору фильма "Ночной портье" (1974) Лилиане Кавани. Подробности — у корреспондента Радио Свобода. Венецианский фестиваль в этом году первый среди всех своих конкурентов поднялся до порядкового номера 80. Он действительно старше всех остальных. Вспоминать о прошлом кинематографа будут энтузиасты программы "Венецианская классика". Они смогут посмотреть авторскую версию "Андрея Рублева" Андрея Тарковского, "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Дни жатвы" Терренса Малика и "Охоту" Карлоса Сауры. Несколько старых картин иллюстрируют тему сотрудничества выдающихся режиссеров и актеров – "Портрет Джины" Орсона Уэллса с Джиной Лоллобриджидой, "Самая красивая" Лукино Висконти с Анной Маньяни, "Создания" Аньес Варда с Катрин Денев.

Один из самых ярких примеров такого сотрудничества – работа Шарлотты Рэмплинг с Лилианой Кавани над женским образом в фильме "Ночной портье". Самым трогательным моментом церемонии открытия стало вручение "Золотого льва" за карьеру 90-летней Лилиане Кавани. Чтобы вручить эту награду, на сцену вышла Шарлотта Рэмплинг. Встреча двух выдающихся женщин стала прекрасным зачином фестиваля, а в этот же день показали новый фильм Кавани "Порядок времени". Одну из главных ролей в этом фильме о переживаемом человечеством "конце света" сыграла Ксения Раппопорт. Еще несколько ветеранов представлены новыми работами: это прежде всего Вуди Аллен и Роман Поланский. Первый снял картину "Великая ирония" в Париже с группой французских актеров. А второй поставил "Дворец" – гротеск о новогоднем сборище миллионеров и тусовщиков; это еще одна версия "конца света": тема, явно возбуждающая сегодняшний кинематограф. В интернациональном составе этой картины рядом с Джоном Клизом, Фанни Ардан и Микки Рурком присутствуют россияне – Антон Пампушный и Александр Петров, а также Илья Волох в образе российского посла. А вот еще один ветеран Уильям Фридкин немного не дожил до премьеры своего фильма "Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"": он тоже будет показан в Венеции вне конкурса. Смотри также Умер Уильям Фридкин – режиссёр "Французского связного" и "Экзорциста"

Главная конкурсная программа производит двойственное впечатление. Чуть ли не половину ее составляют байопики – достаточно консервативный жанр. "Феррари" Майкла Манна рассказывает о знаменитом гонщике и основателе культового брэнда. "Маэстро" Брэдли Купера – о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. "Присцилла" Софии Копполы – о жене Элвиса Пресли и о нем самом. И даже "Граф" Пабло Ларраина – тоже своеобразный байопик, герой которого – Аугусто Пиночет, выведенный в образе бессмертного вампира. С другой стороны, в венецианском конкурсе участвуют фильмы модных и радикальных режиссеров – таких, как Йоргос Лантимос, Рюсукэ Хамагути и Мишель Франко. Наконец, в программе есть фантастические триллеры, комиксы и нуары – "Предчувствие" Бертрана Бонелло, "Догмен" Люка Бессона и "Убийца" Дэвида Финчера.

Как всегда, в конкурсе по максимуму представлено итальянское кино, итальянский фильм показан и на открытии. фестиваля. Это "Капитан" де Анджелиса. Он поднимает проблему этики и гуманизма в эпохи истребительных и фанатичных войн. Командир подводной лодки Сальваторе Тодаро топит вражеский корабль, а потом, вопреки указаниям начальства, спасает членов его экипажа. Дело происходит в начале Второй мировой войны, но вполне актуализируется в сегодняшнем военно-политическом контексте.