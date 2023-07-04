Открывший стрельбу в аэропорту Кишинёва умер в больнице

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший офицера пограничной полиции и сотрудника службы безопасности в аэропорту Кишинёва, умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщили в МВД Молдовы.

Инцидент со стрельбой произошёл в международном аэропорту Кишинёва 30 июня. Гражданину Таджикистана, прилетевшему рейсом из Турции, было отказано во въезде в страну. Когда его конвоировали в стерильную зону аэропорта, чтобы посадить на обратный рейс, он выхватил у пограничника оружие и застрелил его. Затем он произвёл ещё несколько выстрелов, убив также сотрудника службы безопасности аэропорта. Ещё один человек – пассажир – был ранен.

Генеральная прокуратура Таджикистана вскоре заявила, что стрелявший — участник организованной преступной группировки Рустам Ашуров. Он бежал в Молдову после возбуждения дела за участие в похищении первого заместителя председателя одного из банков Душанбе 23 июня.

Первоначально в отношении стрелявшего в Молдове было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Сейчас оно переквалифицировано на статью о двойном убийстве с отягчающими обстоятельствами.