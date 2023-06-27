В Таджикистане остаётся неизвестной судьба топ-менеджера Ориёнбанка

В Таджикистане пропал без вести влиятельный банкир Шухрат Исматуллоев, занимающий должность первого заместителя председателя Ориёнбанка. Как сообщила 27 июня Таджикская служба Радио Свобода, Исматуллоева ищут пятые сутки, но до сих пор никаких вестей о нём нет.

Банкир был похищен неизвестными у своего дома в Душанбе в ночь на 23 июня. Источники Радио Озоди отмечают, что похитителей было четверо. На их лицах были маски, что затрудняет попытки установить их личности по камерам наблюдения. По словам источников, которые просмотрели записи с камер, неизвестные в момент похищения показали банкиру какое-то служебное удостоверение и, взяв его с двух сторон за руки, посадили в машину. На записи видно, что они что-то говорят ему, а он не оказывает никакого сопротивления. Источники назвали действия похитителей "профессиональными" на всех этапах.

В МВД Таджикистана в понедельник объявили о вознаграждении в 30 тысяч долларов за информацию о местонахождении Шухрата Исматуллоева. В министерстве также заявили, что если преступники освободят банкира и явятся с повинной, то это будет считаться смягчающим обстоятельством.

49-летний Шухрат Исматуллоев – брат Дилшода Исматуллозода, экс-генерального директора авиакомпании "Таджик Эйр", пишет "Настоящее время". Он один из приближенных людей Хасана Асадуллозода – председателя Ориёнбанка и шурина президента страны Эмомали Рахмона. Первым зампредом Ориёнбанка Исматуллоев работает уже много лет и, по словам информированных источников, фактически руководил учреждением.