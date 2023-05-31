Отложенные планы. Андрей Пивоваров – к годовщине ареста

Два года назад, 31 мая 2021 года, я сидел в самолёте, направлявшемся в Варшаву, и радовался тому, что улетаю в отпуск. Два года назад суровые мужчины в штатском остановили разбег моего самолета. Началось совсем другое путешествие, и на отдых оно совсем не похоже.



Судьба одного человека мало кого удивит, и это нормально. Хотя сам и удивляюсь изменениям в своей жизни до сих пор: вместо родного Петербурга меня закинуло в Краснодар, теперь в Карелию, бесконечная череда судов, переездов с места на место, новых соседей и новых одиночных камер. Всё в моей жизни поменялось. Но вот что действительно удивляет, даже поражает меня – как за эти два года поменялось всё на свободе. Реальность весны-2021 и весны-2023 – как разные вселенные даже для тех, кто считает себя бесконечно далёким от любой общественно-политической жизни и судьбы отдельно взятого скромного зэка.



Помните, как мы обсуждали чемпионат мира по футболу 2018-го? Из 2023-го почти невозможно поверить, что ещё совсем недавно все флаги мира были в гостях у России, вспоминать небывало приподнятую и братскую атмосферу на улицах наших городов. Помните, как мы всерьез говорили о выборах в Госдуму? Как боялись новой волны ковида? Даже спорили о "рукопожатности" разных (разных! многих, а не как теперь...) независимых СМИ. А сейчас я пишу это письмо в колонии в Карелии, после того как прочитал письмо от своего друга, который бросил всё, чтобы, подобно многим другим, перебраться на чужбину. Получил я и другое письмо, от другого своего друга, который, так же как и я, сидит в колонии.

Изменился ли я за эти два года? Наверное, да. Стал спокойнее, взвешеннее, точно старше, но точно не счастливее. Но ладно я, а принесли ли эти два года кому-то счастье? Мне кажется, даже самый преданный зритель центральных каналов такого не скажет. Если перемены не несут счастья никому, то они тянут не вверх, а вниз. Смешно размышлять об этом из карельской колонии, где меняются только времена года, ну и форма одежды "соответственно погодным условиям".



Но где бы вы ни находились, как бы сложно ни было, надежды терять нельзя. Меня забросили в далекую Карелию, спрятали в колонию, где я никого не вижу и где я всегда один. Но вот сегодня, вопреки всем стенам и колючкам, ко мне в прогулочный дворик пробрался хитрый рыжий кот. И если даже кот может всё преодолеть, неужели нам это не по силам? Я хотел провести эти два года совсем иначе, но сейчас это повод не расслабляться, считать свои жизненные планы воплотимыми, но отложенными.

Андрей Пивоваров – российский политик. Находится в заключении, осуждён за руководство нежелательной организацией. Своей вины не признаёт. Внесён правозащитным центром "Мемориал" в список политических заключённых



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