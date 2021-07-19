Отцу Ивана Жданова продлили арест на четыре месяца 

Отцу одного из ближайших соратников Алексея Навального Ивана Жданова продлили содержание под стражей на четыре месяца. В СИЗО он пробудет минимум до 12 ноября.

Отмечается, что 67-летний Юрий Жданов участвовал в заседании по продлению ему меры пресечения по видеосвязи из тюремной больницы, куда его увезли неделю назад в связи с жалобами на высокое давление.

Юрия Жданова арестовали 29 марта по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Соратник Навального считает, что уголовное дело против отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявлял он.

В середине мая Юрию Жданову ужесточили обвинение - теперь он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По этим статьям ему грозит до 10 лет колонии.

