Отвага в мрачные времена. Выставка о судьбах политзаключенных

В Праге открылась выставка "Политические заключенные из России, Беларуси и Украины". На информационных стендах, установленных на набережной Рашина в Праге, рассказано о судьбах семи политзаключенных – это россияне Арсений Турбин и Надежда Россинская, белорусы Мария Колесникова и Ольга Лойко, украинцы Нариман Джелял, Людмила Гусейнова, Ирина Данилович.

"Это имена, которые заслуживают того, чтобы о них знали. Каждый из этих людей стал символом мужества и отваги в мрачные времена. При этом сотни мужчин, женщин и молодых людей остаются за решеткой только потому, что высказали свое мнение и хотели жить в свободном обществе", – пишут авторы выставки.

Москвич Арсений Турбин, фотография которого – на одной из информационных панелей выставки – является одним из самых молодых политических заключенных в современной России. Он бросал антивоенные листовки в почтовые ящики своих соседей, за что был осужден на пять лет заключения в исправительных учреждениях для несовершеннолетних. Еще одна россиянка, волонтер Наталья Россинская (Надин Гейслер), помогавшая украинским беженцам в России, была осуждена на 22 года колонии. Это один из самых суровых приговоров, вынесенных в России по статье о госизмене.

Ольга Лойко провела в заключении 10 месяцев – она была задержана за то, что освещала протесты против Александра Лукашенко в 2021 году и репрессии белорусского режима против несогласных на сайте tut.by, где работала редактором, а также в других независимых СМИ.

Ольга Лойко уже на свободе, однако за решеткой остается Мария Колесникова, одна из лидеров белорусской оппозиции. Власти попытались выслать Колесникову из страны, но она порвала паспорт, чтобы ее не могли легально перевезти через границу. После этого она была арестована, в 2021 году суд приговорил ее к 11 годам заключения по статьям о заговоре с целью захвата власти, призывах, угрожающих национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Она активно участвовала в протестах против фальсификации результатов президентских выборов в 2021 году.

Эта выставка не только о прошлом или настоящем. Она прежде всего о нашей общей ответственности

Среди организаторов экспозиции на набережной Влтавы – министерство иностранных дел Чехии и три неправительственные организации. МИД Чехии поддержал выставку о политзаключенных, так как считает приоритетом защиту прав человека: "Еще в то время, когда Чехия была частью Чехословакии, мы получили свой болезненный опыт, связанный с политическими заключенными. Тогда тысячи невинных граждан пострадали из-за своих взглядов и убеждений как в Советском Союзе, так и у нас. Люди были заключены в тюрьмы, подвергались пыткам, а некоторые были убиты. Эта выставка не только о прошлом или настоящем. Она прежде всего о нашей общей ответственности: чтобы мы не забывали, чтобы мы не оставались равнодушными, чтобы мы оставались на стороне тех, кто сегодня не может говорить сам за себя. Ведь свобода и демократия не являются само собой разумеющимися. Давайте вспомним истории и судьбы, о которых нельзя забывать", – говорится в заявлении чешского МИД по случаю открытия экспозиции.

Украинским политзаключенным посвящены три стенда – двое из упомянутых на выставке людей уже находятся на свободе, что стало возможным благодаря обменам. Это один из лидеров крымскотатарского движения Нариман Джелял и волонтер Людмила Гусейнова, пережившая сексуализированное насилие в заключении.

Активистка и гражданская журналистка Ирина Данилович находится за решеткой с 2022 года после приговора за то, что вела блог, в котором рассказывала о проблемах системы здравоохранения в аннексированном Россией Крыму. Данилович должна выйти на свободу в 2029 году, но ее состояние здоровья значительно ухудшилось. Она перестала слышать на одно ухо, как рассказали ее родные, из-за чего не смогла присутствовать на рассмотрении апелляции.

Жизни всех этих людей, их здоровье, безопасность должны быть абсолютным приоритетом

Выставку "Политические заключенные из России, Беларуси и Украины" вместе с другими чешскими неправительственными организациями подготовила и организация Gulag.cz. Она уже много лет обращает внимание на ситуацию с политическими заключенными в России и Украине и организует вечера, во время которых можно написать письмо политзаключенным.

"Письма действительно являются огромной поддержкой, – рассказывает Александра Скорвид из Gulag.cz. – И это то, что мы можем сделать прямо сейчас – до тех пор, пока эти люди находятся в несправедливом заключении, потому что письма действительно доходят и, судя по обратной связи политзаключенных, очень сильно их поддерживают". По словам Скорвид, во время вечеров, организованных в Праге, она рассказывает присутствующим о разных категориях политзаключенных – как тех, кто был осужден за антивоенные высказывания в России, так и тех украинцах, которые являются гражданскими заложниками и находятся в российской тюрьме незаконно. "Украинские граждане в России очень часто находятся в своего рода правовом вакууме: они лишены свободы на оккупированной территории, им часто не предъявляют вообще никаких формальных обвинений. Фактически эти люди похищены, поэтому бывает сложно вообще установить их местонахождение. При этом о некоторых из них мы знаем: и их адреса знаем, и их ситуацию, то есть некоторым из них действительно можно писать. Мы этим занимаемся, и даже получаем от них ответы, потому что для этого, слава богу, еще в России существуют некоторые сервисы, позволяющие отправлять письма политзаключенным и тем, кто лишен свободы. И онлайн, и бумажная почта еще работают, поэтому я призываю людей на наших акциях писать как российским политзаключенным, так и украинцам, и крымским татарам. Для меня это очень важно".

Недавно Gulag.cz присоединилась к международной кампании People First ("Человек на первом месте"), призывающей освободить всех удерживаемых лиц прежде, чем начинать мирные переговоры. "В первую очередь речь идет о том, что нужно освободить украинских гражданских заложников, военнопленных, но и российских политзаключенных, которые сидят за протест против войны, и, безусловно, еще одна важная категория – это украинские дети, которые были незаконно вывезены на территорию России, депортированы. Инициатива старается привлечь как можно большее внимание к этой проблеме. Жизни всех этих людей, их здоровье, безопасность должны быть абсолютным приоритетом. Во время любых переговоров", – говорит Александра Скорвид.



