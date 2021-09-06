Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии

Минский областной суд огласил приговор по делу членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой и Максима Знака. Колесникова получила 11 лет колонии, Знак — 10 лет колонии. Обвинение запрашивало для них по 12 лет колонии.

Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть "сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности", а они относятся к охраняемой законом тайне.

Весь Координационный совет следствие сочло "экстремистским формированием", настоящей целью создания которого была "координация протестной активности" и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

Колесникова и Знак, по версии следствия, призывали к захвату государственной власти с использованием СМИ или интернета — но неизвестно, в каких именно высказываниях содержались такие призывы. В релизе прокуратуры говорится, что они "публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской", говорили об"«утрате народом Беларуси доверия к органам власти" и призывали к забастовкам.

Максим Знак в интервью Deutsche Welle называл текст обвинения похожим "на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: "основано на реальных событиях"".

Представляющий интересы Марии Колесниковой адвокат Владимир Пыльченко говорит, что, несмотря на "внушительный объем материалов, обвинение не располагает достоверными и достаточными доказательствами виновности". "Материалы, которые сторона обвинения считает доказательствами — это в основном распечатки из интернета общедоступных сведений; показания свидетелей, которые очень мало сообщают о фактических обстоятельствах, входящих в предмет доказывания; заключения экспертов, которые мы оспариваем практически по всем критериям оценки доказательств: они недопустимы, недостоверны и недостаточны для каких-либо выводов", — отмечают защитники Максима Знака.

Мария Колесникова и Максим Знак играли активную роль в массовых уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.