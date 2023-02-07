Ответ на шантаж. Глеб Яровой - о нежелательных русских

Финны не рады российским мигрантам. Как показали свежие опросы, за последние семь лет число финнов, позитивно смотрящих на прибывающих в их страну россиян, снизилось более чем вдвое, с 40 до 19%. Главная причина – агрессивная милитаристская риторика и политика Кремля, которая привела к полномасштабной войне против Украины. По этой же причине украинцы оказались самыми желанными мигрантами: финны рады их видеть так же, как эстонцев или американцев. Для приграничных регионов России, жители которых до коронавируса и войны ездили в Финляндию чаще, чем в другие города России, эта перемена особенно болезненна. Несмотря на политические проблемы и разрыв отношений в экономике, образовании, культуре, связи с Финляндией, в том числе дружеские и семейные, в Ленинградской области и в Карелии до сих пор очень крепкие.



Три года назад, осенью 2019 года, я писал о том, что "Карелия отвернулась от Финляндии". Уже тогда было очевидно, что администрация губернаторв Артура Парфенчикова, да и он сам, идут путем своих предшественников. Предшественники (губернатор Александр Худилайнен и министр экономического развития тогдашнего республиканского правительства Валентин Чмиль признали бесперспективность привлечения в регион иностранных инвестиций еще в "докрымский" период. В 2013 году Чмиль признался, что готов заниматься проституцией, чтобы наполнять региональный бюджет федеральными трансфертами, а не международными финансами. После аннексии Крыма "разошёлся" и сам Худилайнен, пригрозивший Европе "ядерными ракетоносцами". Так что размахивать ядерной дубиной соратники назначенцы Владимира Путина начали задолго до 2022 года.

Легче всего восстанавливаются отношения на низовом уровне, где люди легче находят общий язык

Ничего подобного ни в адрес России, ни тем более в адрес приграничной Карелии европейские и финские политики себе не позволяли. До тех пор, пока зимой 2021 года Кремль не поставил прямой ультиматум о нерасширении НАТО. Премьер-министра Финляндии Санна Марин и президент этой страны Саули Ниинистё отреагировали быстро и жестко, высказавшись в пользу вступления в НАТО вместе со Швецией: "Хотите нас шантажировать – будете разговаривать с альянсом". И даже если Турции удастся оттянуть момент вступления на неопределенное время, эффект был достигнут: Москве пришлось признать, что повлиять на позицию Финляндии и Швеции она не сможет.



Кремль продемонстрировал не только дипломатическую импотенцию, но и убогость своей "мягкой силы", сумев настроить против себя не только политические круги, но и обычных финнов. Еще до начала полномасштабной войны в Украине Россия всё больше воспринималась как угроза безопасности Финляндии, о чём свидетельствовали опросы общественного мнения. И вот сейчас, спустя год, нежелательной стала не только Россия, но и россияне. По последним данным, лишь каждый пятый житель Финляндии в той или иной степени приветствует иммигрантов из России, а почти три четверти считают приезжих из России нежелательными для Финляндии.



Финны охладели к России и остро сочувствуют Украине. Они приветствуют украинских иммигрантов (81% опрошенных против 12% тех, кто считает иммиграцию из Украины нежелательной) и в большинстве своём не критикуют политиков за то, что те помогают украинской армии не только технологиями и вооружением, но и личным участием в боевых действиях. Представить такое ещё год не смогло бы и самое воспаленное сознание, теперь же это просто рядовое событие.



То, что в Карелии до сих пор пристально следят за происходящим в соседней стране и даже думают о будущем, доказывать не нужно. И нынешний губернатор Парфенчиков – в перерывах между собственными поездками "в зону СВО", встречами и проводами мобилизованных – вроде бы сожалеет о том, что "линия добрососедских отношений, создававшаяся ещё президентами Паасикиви и Кекконеном с руководителями СССР, больше не устраивает наших финских партнеров". Бывший независимый политолог, экс-председатель Союза журналистов Карелии Анатолий Цыганков, сделавшийся главным провоенным и антинатовским пропагандистом, чуть ли не ежедневно в своих соцсетях пишет по поводу усиливающегося сближения и сотрудничества Финляндии и НАТО.



Йохан Бекман, главный финский пророссийский "эксперт", а фактически – штатный пропагандист российских правительственных СМИ, называвший себя "представителем "ДНР" в Финляндии", выступает перед студентами Петрозаводского университета и рассуждает на карельском телевидении о будущем отношений Карелии и Финляндии. Занимаясь привычной пропагандистской риторикой о том, что "в Финляндии нет журналистики", а есть только русофобия и поклонение НАТО, Бекман выдвигает и вполне здравые идеи. Например, о том, что после войны придётся восстанавливать добрососедские отношения, и о том, что важную роль в этом послевоенном восстановлении будут играть гражданская дипломатия и побратимство городов. Условием этого Бекман называет смену правительства и элит, но не России, как можно было бы ожидать, а в Финляндии.



Вглядевшись в кривое зеркало бекмановских идей, мы обнаружим там вот что: когда закончится война в Украине и в России на смену путинских элит – от Кремля до горсоветов – придут новые, антимилитаристские и демократические, настанет время восстанавливать отношения. Значительную роль в выстраивании новых отношений сыграют те люди, кто сохранил в себе ценности мира, сотрудничества и взаимного доверия.



Как показывает опыт послевоенной Европы, легче всего восстанавливаются отношения на низовом уровне, в том числе в приграничных регионах, где люди легче находят общий язык, шаг за шагом выстраивая взаимодействие вокруг общих проблем и общих интересов. С этого начинала постгитлеровская Германия, с этого начнёт и постпутинская Россия. А то, что по обе стороны границы живет и работает много людей, хранящих ценности добрососедства, помнящих о том, что сотрудничество важнее соперничества, живущих надеждой на восстановление мира и дружбы между Россией и Европой, сомневаться не приходится. Я знаю достаточно таких людей, чтобы верить в будущее отношений Карелии и Финляндии.



Глеб Яровой – политолог. Оригинал этого текста опубликован на сайте Север.Реалии



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