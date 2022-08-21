Четыре пункта против. Глеб Яровой – об отмене российских туристов

В середине июля, после двух с лишним лет ковидных ограничений, российско-финляндская граница открылась для туристов. Ажиотажа по этому поводу было много: россияне измаялись без финского сыра, кофе и дешевых авиабилетов в Европу, финны без дешёвого бензина, а приграничный бизнес без туристов. Несмотря на некоторые этические моменты ("А это нормально, ездить в воюющую страну за дешевым бензином?", – задавались вопросом некоторые финны), открытие границы не стало сенсацией, и все восприняли это событие довольно спокойно .

К тому же до допандемийных цифр пересечений границы было далеко: только в июле Финляндия начала выдавать визы всем желающим, число заявителей быстро превысило итоговые цифры прошлого года, но до получения заветной наклейки в паспорте дело дошло не сразу и не у всех. Если летними месяцами до пандемии число пересечений границы приближалось к миллиону, то в июле 2022 не дотянуло и до четвертиот этого количества. Тем не менее, это вдвое больше, чем в июне и почти в пять раз больше, чем весной 2021 года. Всего в 2019 году границу пересекли 9,5 миллионов раз, в 2020 – 2,435 миллионов раз, в 2021 – 970 тысяч раз (то есть в 10 раз меньше, чем двумя годами ранее). Несмотря на войну, все ждали восстановления трафика.

И вот 16 августа правительство Финляндии вслед за некоторыми другими странами ЕС приняло решение о резком сокращении выдачи туристических виз. Посыл ясен: раз вы живете в России и поддерживаете Владимира Путина, а значит, и войну в Украине, то нечего к нам ездить за сыром и нежиться в спа. Но, мягко говоря, посыл этот небесспорен. Читая финские новости и реакцию на них с разных сторон, я сформулировал некоторые, самые очевидные, на мой взгляд, сомнения в разумности этого решения в том виде, в котором оно принято.

1. Это морально спорное решение, в том числе с точки зрения европейских ценностей – равенства, справедливости, недискриминации по национальным и языковым принципам. Это, конечно, долгий разговор о ценностях, морали во время войны и т.д., в котором последнее слово принадлежит европейцам. Возможно, и европейские принципы придётся как-то корректировать, но - пока они не откорректированы - я вижу противоречие.

2. Это популистское решение, в нейтральном смысле – оно популярно среди граждан и позволяет заработать лёгкие политические очки. Особенно в свете того, что никаких ограничений собственно на границе не предвидится, и сами визы аннулировать не будут. Примером ещё большего популизма является предложение партии "Истинные финны" о необходимости отказа от практики двойного гражданства в Финляндии, мол, выбирайте – или российское, или финское. Так было во времена СССР. Но на практике это часто невозможно хотя бы потому, что отказаться от российского гражданства, находясь не в России и не имея возможности/желания туда поехать, очень затруднительно или практически невозможно.

3. Это непоследовательное решение, говорящее о том, что оно принято то ли на эмоциях, то ли из мнимой солидарности (можно говорить о солидарности со странами Балтии, но не со всем ЕС). Я не понимаю, зачем было открывать месяц назад границу и начать массовую выдачу виз, чтобы через месяц попытаться провернуть этот фарш обратно? Неужели в июле были сомнения в том, что идет война, что открытие границы и массовая выдача виз приведет к резкому росту интерса россиян к поездкам в Европу? Или просто стало обидно, что те, кто побогаче, стали снова использовать Финляндию как перевалочный пункт в Европу? Ну простите, так было всегда, странно было бы ждать изменений.

Решение об ограничении принято вчера, объяснять что-то начали по факту только сегодня, а думать о последствиях будут завтра

4. В нынешнем виде (выдавать в 10 раз меньше турвиз, но все равно выдавать, по старой схеме, хоть и за большие деньги) это решение играет на руку российскому режиму. Любой показательный кенселлинг – ограничения на учебу, работу, поездки, не говоря уже о санкциях в отношении платёжных средств и перевода денег за границу – это удар по самым европеизированным россиянам. У олигархов и даже просто богачей всё в порядке, за них можно не переживать, для них это лишь небольшие временные неудобства. Если в Европе думает, что кенселлинг приведет к восстанию в России, то очень сильно ошибаются. Это скорее приведёт к разочарованию в Европе и европейских ценностях (см. "Открытое письмо" Дмитрия Травина и дальнейшую дискуссию).

Какой формат мог бы быть более технологичным и в известном смысле правильным? Надо быть последовательными. Этим обычно и отличались финские политики: сначала думать, потом объяснять и только потом делать. В случае с визовыми ограничениями логика выглядит прямо обратной. Решение об ограничении принято вчера, объяснять что-то начали по факту только сегодня, а думать о последствиях будут завтра. Ведь, как сказал Хаависто, вопрос о выдаче специальных "гуманитарных" виз для "оппозиционеров" только будет обсуждаться в будущем. Это значит: те, кто собирается покидать Россию не для покупки сыра, а по более веским причинам, должны будут ждать, пока Финляндия примет решение о "гуманитарной визе" – это недели, месяцы или годы? Или пытаться прорваться в общую очередь, где места распределены на недели вперед, и куда попасть можно будет, видимо, только купив "место" у спекулянта?

Сейчас действует система аутсорсинга: консульство не принимает документы, то есть не отвечает за "очередь", а только рассматривает их, что создает возможности и для спекуляции, и для коррупции: куда легче "договориться" с сотрудниками визового центра, чем с сотрудником консульства. В результате порядочные заявители могут вообще не дождаться места на приём документов, а те, кто со связями и с деньгами, всегда будут впереди. Если МИД Финляндии вводит серьезные ограничения на количество обращений, то и обрабатывать их, полагаю, может само. Это поможет сделать процесс подачи более справедливым и равноправным.

Впрочем, без внятных и своевременных объяснений, да-да, не только для своих избирателей, но и для потенциальных заявителей в России, такая система все равно не спасает от последствий, приведенных в конце п. 4.

Глеб Яровой – политолог. Оригинал этого текста опубликован на сайте Север.Реалии

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