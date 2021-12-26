Российский поисковый сервис "Яндекс" удалил из выдачи для пользователей из России ссылку на правозащитный проект "ОВД‑Инфо" после блокировки сайта Роскомнадзором. На это обратила внимание "Медиазона".

Удалять ссылки из реестра запрещённых сайтов в стране от поисковиков с сентября 2019 года требует законодательство. Тогда вступил в силу закон, обязавший поисковики подключиться к базе запрещённых сайтов и проводить блокировку поисковой выдачи в автоматизированном режиме.

24 декабря за систематическое игнорирование этого требования судом в Москве был оштрафован почти на 100 миллионов долларов США (7,2 миллиарда рублей) поисковый сервис Google. В этом поисковике ссылка на "ОВД-Инфо" по состоянию на утро воскресенья показывается и из России, убедился корреспондент Радио Свобода.