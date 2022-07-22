Ожидалка с вызывалкой. Владимир Бекиш – о центре силы

Политика такая штука, в которой очень часто задумано одно, делается другое, а получается прямо противоположное задуманному. То, что делает сегодня Россия, на мой взгляд, является абсолютным подтверждением данного тезиса. Самым печальным является то, что результат реализации задуманного Москвой неминуемо не совпадёт с этим задуманным. Мне уже доводилось писать о том, что идеология и духовные скрепы, идеалы, "русские ценности" стали для кремлёвских руководителей основой для дальнейшего существования страны. А также, по их мысли, чуть ли не для всего мира. Примеры каждый найдёт без труда. Недаром русская реальность сопровождается радостными повествованиями о том, что они там, на Западе, – недоумки: неспособны думать, принимать умные решения, предвидеть результаты своих поступков.

Вот санкции против России. Решили "там" отказаться от российского газа и нефти, не сообразив, что у них самих вырастут цены на бензин и горячую воду. Кто вообще в Европе выступает с трибун? Лиз Трасс, министр?! Какой министр?! Рот против бессменного президента России открывает?! Ответ России простой: "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз!" Далее в том же духе. Про прогнившую гейропу, не имеющую духовных ценностей (в отличие от России), неспособную на патриотизм (в отличие от России), прогибающуюся под угрозами "старшего брата", то есть трусливую (в отличие от России). Другая популярная идея сводится к тому, что Европа, конечно же, на самом деле понимает последствия для самой себя своих же санкций против России, но вынуждена подчиняться приказам из Америки.

А Америкой правит страдающий склерозом "так называемый президент". С велосипеда падает, с пустотой здоровается, по бумажке читает свои выступления. Вывод: неполноценная – вся Америка! А значит, США превратились в ничто. И доллар американский тоже превратился в ничто, пришло миру время жить без доллара: газ – только за рубль, нефть – только за рубль, зерно и удобрения – только за рубль. Или в крайнем случае за новую валюту, которую вот-вот создадут Россия и её союзники в пику доллару, чтобы освободить мир от американской гегемонии.

Желание России переделать мир по-своему делает этот мир категорически несогласным с Россией

Россия окрепла, и она теперь – центр силы, с которым придется считаться, как и с Китаем, лучшим другом России. В России, судя по всему, сформирована новая картина мироздания, а также сформулированы новые смыслы жизни. Россияне и "Русский мир" – особая часть человечества, уникальная и выдающаяся, питающаяся подлинными ценностями. Она самодостаточна, ни в чём "чужом" не нуждается, проживет без этого внешнего мира и его достижений: без его социальных сетей, без его авто с подушками безопасности, без его белой бумаги, без его университетов, без его косметики и парфюма, без его сыра и гамбургеров. То немногое, что "Русскому миру" всё-таки нужно (скажем, голливудское кино или хорошие пассажирские самолеты), будет просто присвоено или украдено. Великий народ должен быть единым народом. Чтобы обеспечить народное единство и единомышление народа, нужно решительно арестовывать и сажать всех, кто скажет против власти хоть слово. А тех, кто, неверно оценив наступление великой эпохи, вдруг покинул Родину, объявят предателями.

Россия докажет всему миру (и прежде всего так называемому Западу), что она – реальный центр силы, с которым не просто придётся считаться, но придётся делать так, как считает нужным Россия. Доказывать человечеству своё превосходство Россия будет не всякими там глупостями, такими, скажем, как развитая экономика или самая большая продолжительность жизни, или качественное здравоохранение, или высокие пенсии, или летящий к Марсу дрон. Нет, у России есть для этого другие достижения: "Сармат", "Армата", "Посейдон", "Циркон". Эти национальные ценности Россия, судя по всему, уже готова использовать, в любой момент и в любом регионе, чтобы наглядно продемонстрировать миру новый порядок. В этом смысле Украина только разминка, всего лишь пилотный проект.

Чем же всё это закончится? Вернусь к началу текста, к мысли о замыслах и последствиях их реализации. Именно вот так, противоположно, всё и закончится. Желание России переделать мир по-своему делает этот мир категорически несогласным с Россией. Мир сделает все, чтобы изолироваться от России, обойтись без её ценностей и её ресурсов. Увы, Россия не способна быть лидером мирового технологического, промышленного и общественного развития, это многократно подтверждено историей. И страна неизбежно сойдёт "на нет". Правда, теоретически вероятен и другой исход: правители, осознав, что мир никак не прогибается под новороссийский миропорядок (а жизнь "там" куда лучше, чем "здесь"), совершат действительно непоправимый шаг, только чтобы любой ценой настоять на своём.

Владимир Бекиш – блогер



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