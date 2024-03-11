"Пациенты мрут". Тиньков закрывает в России благотворительные проекты

Миллиардер Олег Тиньков заявил о прекращении своих благотворительных проектов в России в связи с тем, что Министерство юстиции России объявило его так называемым "иностранным агентом". В 2021 году Тиньков обещал потратить на борьбу с раком крови 200 миллионов долларов.

Вложиться в рак крови

Олег Тиньков – создатель "Тинькофф банка", одного из самых успешных в России, ранее был известен как производитель мясных полуфабрикатов, хозяин пивоваренной компании и сети ресторанов, магазинов бытовой техники.

В 2019 году у банкира был диагностирован рак крови, потребовавший тяжелого лечения длиной в несколько лет. Большая часть лечения проходила за пределами России. Олег Тиньков заявил, что "всю российскую медицину он не улучшит", но на лечение рака крови в России он готов вложиться – в 2021 году обещал потратить на это 200 миллионов долларов.

Тинькова вынудили продать долю в его банке

В 2021 году Forbes оценивал состояние Тинькова в 4,7 миллиарда долларов: он занимал 32-е место в российском и 608-е в мировом рейтинге состоятельных людей. В 2022 году Тиньков из рейтинга Forbes выбыл. На момент начала войны с Украиной он находился за границей и выступил резко против российского вторжения. После этого Тинькова вынудили продать долю в его банке, по словам предпринимателя, "за копейки".

16 февраля 2024 года Министерство юстиции России объявило Олега Тинькова "иностранным агентом", а 1 марта он опубликовал пост в своем инстаграме о том, что вынужден прекратить благотворительную деятельность в России.

"Пару недель назад, российский режим назвал меня так называемым "иноагентом"… непонятно, как иностранец может быть под иностранным влиянием, но этот оксюморон только подтверждает глупость, дикость и отчаянность нынешней России. Как вы понимание, это смешно и безразлично для меня, но не для сотен и тысяч больных раком крови в России. Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный "Фонд семьи Тиньковых" и выйти из состава попечительского "Фонда Борьбы с Лейкемией", чтобы сохранить этот фонд… Что вы должны знать: В России от лейкемии во взрослом возрасте умирает в 3!!!!! Раза больше диагностированных, чем в ненавистном путину США", – написал экс-банкир.

Олег Тиньков не стал давать подробный комментарий Радио Свобода, сославшись на занятость. Отметив, что "иноагент" фактически не может сейчас управлять российским НКО.

Сейчас завершаются открытые программы обучения для врачей и медсестер

1 марта появилось и заявление Фонда семьи Тиньковых: "Нам крайне тяжело приостанавливать программы, но в настоящий момент другого выхода, к сожалению, мы не видим. Статус иностранного агента нашего основателя и учредителя делает продолжение наших проектов невозможным. Мы работаем более чем с 70 государственными клиниками и образовательными организациями по всей стране. К нам поступает очень много вопросов, оценить чужие риски от сотрудничества с нашей организации мы не можем".

Работа Фонда семьи Тиньковых будет прекращена с 1 июня: сейчас завершаются открытые им программы обучения для врачей и медсестер. В Фонде утверждают, что за три года успели смогли повысить квалификацию более 20 тысяч медработников, профинансировали капитальный ремонт отделения трансплантации костного мозга в Челябинске, инициировали создание диагностических центров в Санкт-Петербурге, Иркутске и Екатеринбурге, открыли магистратуру на факультете фундаментальной медицины в петербургском Институте им. Павлова, финансировали аналитические исследования по проблемам онкологии в России.

Госорганы и госорганизации стараются перестраховываться

Представитель известной правозащитной организации, помогающей людям и коллективам, признанным так называемыми "иноагентами", рассказал Радио Свобода, что нынешнее российское законодательство действительно позволяет признавать ими в том числе иностранных граждан. (Олег Тиньков отказался от российского гражданства осенью 2022 года.)

Собеседник Радио Свобода согласен с Тиньковым, что управлять благотворительной организацией, имея в России статус "иноагента", практически невозможно.

– Запрета прямого нет. Но есть очевидный риск для тех, кто коммуницирует с "иноагентом", как минимум оказаться в непубличном реестре аффилированных с "иноагентами". Также есть случаи, когда "иноагентами" объявляют, например, за распространение информации от иностранных агентов. Госорганы и госорганизации стараются перестраховываться и не хотят сотрудничать с ними, – рассказывает он.

Нужен миллион

Журналист Валерий Панюшкин ранее управлял медиапроектами Русфонда, в 2022 году покинул Россию. Два года назад Панюшкин снял фильм о деятельности Тинькова по борьбе с раком крови.

Валерий Панюшкин рассказал Радио Свобода, что Тиньков только начал реализовывать свои планы. Самым важным его проектом было увеличение количества людей, зарегистрированных как доноры стволовых клеток. Это безболезненная процедура, которая может спасти жизни больных раком крови и другими тяжелыми болезнями. В западных странах доноров миллионы, в России донорство стволовых клеток гораздо менее развито.

– Тиньков декларировал, что хочет создать российский регистр доноров костного мозга в миллион человек. В России сейчас есть четыре регистра, все они вместе насчитывают около 200 тысяч доноров. Без Тинькова российские регистры доноров планируют увеличивать на 40 тысяч в год, но надо учитывать, что многие доноры из регистров выбывают по возрасту и болезням, – отмечает он.

Доноров костного мозга в России катастрофически не хватает: больным очень сложно подобрать донора с подходящим ДНК.

Компания, которая эти машинки поставляла в Россию, в связи с войной делать это перестала

– Принято считать, что потребность в трансплантациях костного мозга в России где-то пять тысяч в год. Реально делается около 200 трансплантаций. То есть 4800 пациентов просто мрут. Проблема осложнилась ещё и тем, что до войны [с Украиной] некоторые клиники делали трансплантации детям от родителей или родителям от детей. При такой трансплантации гены донора и реципиента совпадают на 50 процентов. Но для такой операции нужны специальные машинки, которые уничтожают в пересаживаемом костном мозгу лимфоциты. Компания, которая эти машинки поставляла в Россию, в связи с войной делать это перестала. Также, конечно, Олег проблему очень сильно адвокатировал, у него были дружеские отношения с [помощником Путина Максимом] Орешкиным. Теперь эти возможности отвалились, – рассказывает Панюшкин.

У россиян есть возможность пользоваться международными регистрами доноров стволовых клеток, но это дорого и не решает всех проблем.

– Надо оплатить приезд донора в клинику, обследование (все действия занимают 2–3 дня), работу медицинского персонала, инструментарий и реагенты, транспортировку клеток. Международная операция стоит около 20 тысяч евро, что значительно дороже, чем внутри России. Кроме того, раньше транспортировка из Германии занимала пять часов, а теперь надо лететь, например, через Турцию, что ещё усложняет логистику.

Медицинской проблемой является то, что нации не так сильно перемешаны. Вероятность найти донора для россиянина в российском регистре сильно больше, чем в международном. Особенно для малых народов: чукчей, вайнахов. Вайнахи много веков не приветствовали браки с представителями других народов. Где вы в мире отыщете вайнаха, который сдал образец своей ДНК для регистра костного мозга? Когда рак крови находят у пациента из Чечни или Ингушетии, врачи очень тяжело вздыхают, – рассказывает Панюшкин.

В Фонде борьбы с лейкемией сейчас стараются не акцентировать опыт совместной работы с экс-банкиром. Собеседник Радио Свобода, связанный с этой организацией, рассказал, что Олег Тиньков лично не входил ни в какие структуры этого фонда. Фонд борьбы с лейкемией появился в 2014 году, то есть задолго до того, как Тиньков занялся проблемой рака крови. Фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией – два независимых друг от друга юридических лица с разными программами и проектами. Первый создавал системные проекты в области онкогематологии, второй занимается адресной помощью пациентам, реализует программы поддержки пациентов и их родственников.

При сложном раке крови с осложнениями нужны благотворительные деньги

– Может быть, они от Тинькова открестились, когда он выступил против войны и лишился банка. Я лично присутствовал на совете директоров Фонда борьбы с лейкемией в день, когда в правление фонда вошли сотрудники Фонда семьи Тиньковых. [С помощью государственного финансирования] можно вылечить простой рак крови, проходящий без осложнений. При сложном раке крови с осложнениями нужны благотворительные деньги, до войны и их давал Фонд семьи Тиньковых. Возможно, Фонд борьбы с лейкемией нашел какие-то ещё деньги, – рассказывает Панюшкин.

На сайте Фонда борьбы с лейкемией в качестве партнеров сейчас указаны Фонд президентских грантов, Благотворительный фонд Владимира Потанина, "Фонбет", "Северсталь", "Озон" и другие российские компании.