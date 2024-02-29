Двое бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства России

Основатели американской IT-компании Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от российского гражданства. Об этом пишет Forbes.

Оба бизнесмена входили в список "200 богатейших бизнесменов России" с 2017 по 2021 год. По сведениям издания, у них осталось гражданство Кипра, сами бизнесмены давно живут не в России: Баронов – в Швейцарии, Тимашев – в США.

Баронов инициировал выход из гражданства в апреле 2023 года. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn. В посте бизнесмен написал, что "глубоко переживает российское вторжение в Украину".

"Я не хочу быть гражданином страны, чьими руководителями являются люди, которые похищают детей, насилуют и грабят мирных жителей и почти ежедневно без разбора выпускают тысячи ракет, убивающих невинных людей", – заявил Баронов.

Также он сказал, что пожертвовал миллионы долларов "авторитетным гуманитарным организациям" на помощь беженцам в Украине – и будет продолжать это делать.