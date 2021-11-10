Палач по прозвищу Палыч. Задержан комендант подпольной тюрьмы "ДНР" 

В Киеве задержан бывший руководитель донецкой подпольной тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Куликовскому, обвиняемому в убийствах украинских военных и гражданских лиц, может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. По данным МВД Украины, от рук тех, кто похищал, содержал и пытал людей в "Изоляции", пострадали не менее 3500 человек, в том числе – журналисты, сотрудники спецслужб, военные и другие граждане Украины.

"Изоляция" – тюрьма сепаратистов "ДНР". Она расположена фактически в центре Донецка. До войны там в бывших заводских помещениях размещался музей современного искусства "Изоляция". Представители Красного Креста до сих пор не допущены ни в "Изоляцию", ни в другие тюрьмы формирований "ДНР" и "ЛНР". Те, кто побывал в "Изоляции", называют это место современным концлагерем. Там совершают убийства, пытают электрическим током, ломают кости, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

По информации министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, полиция установила 45 участников организованной преступной группы, причастных к пыткам и издевательствам в донецкой тюрьме "Изоляция". Они заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск. В сентябре 2021 года Генеральная прокуратура Украины передала в суд материалы в отношении 8 палачей "Изоляции". Одного из них – экс-коменданта этой тюрьмы Дениса Куликовского бойцы Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве в ночь на 9 ноября. Это была совместная спецоперация Главного следственного управления Национальной полиции и СБУ. Куликовскому инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса Украины: 149 ("Торговля людьми"); 258, часть 3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"); 438 ("Нарушение законов и обычаев войны"). 10 ноября Приморский районный суд Мариуполя избрал Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Те, кому удалось в рамках обмена покинуть застенки донецкой тюрьмы, очевидно, еще расскажут в ходе судебного процесса о зверствах и жестокости Палыча.

Кто такой Денис Куликовский

По данным сайта "Миротворец", Денис Павлович Куликовский родился 8 августа 1984 года. Он – уроженец города Курахово Донецкой области. До 2014 года работал в пенитенциарной службе Украины оперуполномоченным и начальником отряда в 97-й Макеевской колонии. Куликовский присоединился к незаконным формированиям так называемой "Донецкой народной республики" фактически с первых дней развязанного Россией конфликта на востоке Украины. В его документах значится "лейтенант Министерства государственной безопасности "ДНР", "контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР".

С марта 2015 по февраль 2018-го Куликовский по прозвищу Палыч был фактически комендантом тюрьмы "Изоляция". Ее бывшие узники называют Куликовского "главным палачом" тюрьмы и обвиняют в самых жестоких издевательствах. В одном из сюжетов о нем украинского телеканала "1+1", показанного год назад, бывшая жена Куликовского утверждала, что он в 2019 году бежал с подконтрольной сепаратистам территории Донецкой области в Россию.

Расследование совместно с Bellingcat

Каким образом Денис Куликовский, объявленный в Украине почти год назад в розыск, попал в Киев и что он здесь делал? МВД и СБУ по этому поводу хранят молчание. По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, он не имеет права раскрывать эту информацию без разрешения следствия. Первым о задержании Куликовского в украинской столице сотрудниками СБУ сообщил в фейсбуке бывший узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев. Накануне в интервью Донбасс.Реалии Асеев сообщил, что знал о подготовке к задержанию Куликовского. "Я знал, что его арест готовится, более того, я чувствовал глубокую сатисфакцию и, можно сказать, самореализацию даже, потому что где-то на протяжении полугода мы занимаемся расследованием темы "Изоляции" вместе с экспертно-журналистской группой Bellingcat. И задержание Куликовского стало следствием нашей двухнедельной работы с Bellingcat и некоторыми людьми, которые присутствуют непосредственно в Украине". Эта информация, как уточнил Станислав, "несколько подтолкнула силовые структуры к задержанию" бывшего руководителя тюрьмы "Изоляция".

Станислав Асеев был похищен под Донецком 11 мая 2017 года и находился в плену 31 месяц, из них 28 месяцев – в "Изоляции". В эфире телеканала "Украина 24" Станислав назвал Дениса Куликовского самым жестоким человеком, которого ему приходилось видеть во время плена: "Те 8 месяцев, которые я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током. Пытали круглосуточно, накручивали электрические провода на гениталии. И этим как раз занимался Куликовский. Крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами узники. После пыток ночью Куликовский напивался, открывал камеры и в лучшем случае просто избивал людей. В худшем – там была отдельная каста так называемых "опущенных" – он фактически мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин".

Некоторые подробности о Куликовском и донецкой тюрьме в интервью Радио Свобода рассказал Станислав Печенкин – он провел в плену 2 года и 11 месяцев и покинул "Изоляцию", как и Асеев, в рамках обмена Киева с Донецком и Луганском в конце 2019 года.

– Станислав, какой была ваша первая реакция, когда вы узнали о задержании СБУ Дениса Куликовского?

– Никакой особой реакции на эту новость не было. Я догадывался, что рано или поздно это произойдет – Куликовский будет задержан в Украине.

– "Изоляция" – это, по сути, российский концлагерь на территории Украины? Можно утверждать, что эта подпольная тюрьма создана с участием российских кураторов из ФСБ и армейских подразделений?

Никто особо и не скрывал, что они – из России

–​ Да, конечно же. Эту тюрьму организовала так называемая служба специальных операций при министерстве государственной безопасности "ДНР" и непосредственно заместитель службы Василий Евдокимов (правоохранительные органы Украины предъявили ему подозрение и объявили в розыск. – РС). Евдокимов имеет выход непосредственно на ФСБ России. И периодически на базу, в пределах которой располагается тюрьма, наведываются сотрудники ФСБ, как офицеры (они выступают советниками МГБ), так и рядовые военные различных спецподразделений ФСБ, которые регулярно приезжают туда в том числе для тренировок. Этих людей я видел, и то, что они из России, выдавал их своеобразный говор, хотя, надо сказать, никто особо и не скрывал, что они – из России.

–​ Ранее в интервью Радио Свобода вы подробно описывали "Изоляцию" и то, как там обращались с удерживаемыми лицами. Денис Куликовский по прозвищу Палыч убивал тех, кто находился в этой тюрьме?

– Да, он не только жестко издевался, но периодически убивал. Официально Куликовский был завхозом военной части, к которой приписали "Изоляцию", однако фактически на него, как на бывшего сотрудника органов внутренних дел, возложили функции руководителя подпольной тюрьмы. В его задачи входили не только хозяйственные вопросы, но и допросы с применением пыток. Куликовский – человек с явными садистскими наклонностями и психическими заболеваниями, злоупотребляющий спиртными напитками, очень часто издевался и, как я уже сказал, время от времени убивал тех, кого удерживали в тюрьме. Часто убивал, когда был нетрезвым, поскольку в таком состоянии себя не контролировал и мог забить человека до смерти.

–​ Денис Куликовский пытал и вас?

После 7 месяцев издевательств в "Изоляции" меня полуживого отвезли в больницу, где откачивали пять дней

– Он регулярно избивал, издевался и надо мной. Выбирал для меня самую тяжёлую работу и следил за моей "диетой", давал меньше еды, чем другим, указывая на избыточный вес. Периодически, в том числе когда на улице было достаточно холодно, раздевал во дворе догола и поливал меня из "Керхера" (ручная мойка для машин высокого давления. – РС). Всех водили в душ, а меня – для забавы – поливали из шланга. Это делал лично Куликовский или его подручный Евгений Бражников – также один из узников тюрьмы, но сепаратист. После 7 месяцев издевательств в "Изоляции" меня полуживого отвезли в больницу, где откачивали пять дней.

– Евгения Бражникова вместе с вами освободили в рамках обмена в конце 2019 года, и сейчас он обвиняемый на судебном процессе (Бражникову инкриминируют применение пыток в "Изоляции"), который перенесли из Покровска (Донецкая область) в Киев.

– Надеюсь, что и Бражников будет привлечен судом к ответственности, но пока мы видим, что он пытается затянуть разбирательства в суде. Учитывая тот факт, что судебный процесс все же удалось перенести в Киев, надеюсь на беспристрастное, объективное рассмотрение дела Бражникова.

–​ По выдвинутым обвинениям Денису Куликовскому, как отмечают правоведы, может грозить от 15 лет до пожизненного заключения. Каким, по вашему мнению, должно быть адекватное наказание для этого преступника?

–​ Это должен решить суд. Но предполагаю, что если состоится судебный процесс – ему дадут не очень большой срок наказания.

–​ Побывавший в застенках "Изоляции" Станислав Асеев считает, что Куликовского следовало бы обменять на тех, кого сепаратисты удерживают в тюрьмах Донецка и Луганска. По словам Асеева, самым главным сейчас является обеспечить Куликовскому безопасность, так как Кремль понимает, что он живое доказательство существования подпольной донецкой тюрьмы. Ваше мнение?

Нужно использовать любую возможность, чтобы обменять как можно большее число удерживаемых в ОРДЛО

–​ Согласен. Необходимо обеспечить безопасность Куликовского. Но полагаю, что СБУ предпримет все необходимые меры. Что касается обмена – приемлемый вариант. Нужно использовать любую возможность, чтобы обменять как можно большее число удерживаемых в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. – РС) наших военных и гражданских. Помните, когда арестовали Цемаха (бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах – один из главных свидетелей по делу гибели летом 2014 года малайзийского лайнера рейса МН–17 в Донецкой области. В 2019-м Цемах был арестован украинскими спецслужбами в ходе спецоперации на территории ОРДЛО и доставлен в Киев, а спустя несколько месяцев вернулся на неподконтрольную Украине территорию в рамках обмена. – РС) и обменяли его, то звучали патриотические заявления о предательстве, переходе красных линий [украинскими властями]. Но зато домой вернулись из российских тюрем режиссёр Олег Сенцов, украинские военные моряки, захваченные на катерах ВМСУ российскими пограничниками возле Керченского пролива в Черном море и другие. Также нас обменяли на "беркутовцев" (бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" . – РС). То есть менять и вытаскивать наших людей из тюрем в ОРДЛО нужно, а ура-патриотические заявления наших политиков и некоторых лидеров общественного мнения, которые обслуживают этих политиков и призывают не обменивать, я бы назвал такие заявления антиукраинскими. Потому что подобные заявления фактически направлены против реальных украинских патриотов, наших военных, которые оказались в неволе, защищая нашу родину, и удерживаются сейчас российскими оккупантами, – подчеркивает бывший узник "Изоляции" Станислав Печенкин.

По информации уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей сепаратисты незаконно удерживают 285 граждан Украины, из них 236 гражданских лиц. Также – 40 военнослужащих (36 из ВСУ и 4 – из МВД) и 4 участника добровольческих батальонов. И еще 258 человек числятся пропавшими без вести. Последний обмен состоялся 16 апреля 2020 года. Украина тогда вернула из ОРДЛО 19 человек и 14 передала сепаратистам. Еще четверо отказались возвращаться в Донецк и Луганск.