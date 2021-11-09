В Киеве задержан "Палыч" - один из надзирателей тюрьмы в Донецке

В Киеве задержан бывший надзиратель созданной в Донецке поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР" тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский, известный как "Палыч".Об этом сообщил во вторник бывший узник этой тюрьмы, украинский журналист Станислав Асеев.

В записи в фейсбуке Асеев назвал Куликовского "главным военным преступником "Изоляции"". Подробности его задержания он пообещал сообщить позднее.

О задержании Куликовского сообщили также украинские СМИ. Официальных комментариев пока нет. Как сепаратист попал в Киев - пока неясно.

Асеев, как и многие другие бывшие узники "Изоляции", рассказывали о пытках и избиениях людей, которых - иногда годами - удерживали в заключении сепаратисты. "Палыч", по их рассказам, которые неоднократно публиковало Радио Свобода, был одним из наиболее жестоких надзирателей.

Тюрьму "Изоляция" сепаратисты "ДНР" создали в помещении одноимённого арт-центра в Донецке вскоре после того, как летом 2014 года взяли город под контроль. Журналист украинской службы Радио Свобода Асеев провёл в плену несколько лет, прежде чем был освобождён в рамках обмена удерживаемыми лицами.