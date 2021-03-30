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Дороги к свободе

Донбасс: возобновится ли диалог? Эфир в 20:30

Журналисты Станислав Асеев и Роман Цимбалюк: что происходит на переговорах по Донбассу?

Россия блокирует продвижение переговоров по Донбассу, но утверждает, что виной всему позиция Киева. Есть ли выход из тупика? Виталий Портников беседует с журналистами Станиславом Асеевым и Романом Цимбалюком. Эфир в 20:30.

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