Россия блокирует продвижение переговоров по Донбассу, но утверждает, что виной всему позиция Киева. Есть ли выход из тупика? Виталий Портников беседует с журналистами Станиславом Асеевым и Романом Цимбалюком. Эфир в 20:30.
Донбасс: возобновится ли диалог? Эфир в 20:30
Журналисты Станислав Асеев и Роман Цимбалюк: что происходит на переговорах по Донбассу?
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