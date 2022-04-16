Папа Римский закончил обращение на мессе фразой украинском языке

Папа Римский Франциск в субботу на пасхальной мессе в соборе Святого Петра в Ватикане осудил войну не территории Украины.

На богослужении присутствовал мэр Мелитополя Иван Фёдоров, который ранее был взят в плен российскими военными, а затем обменян, и трое украинских депутатов. Понтифик отошёл от подготовленного заранее текста и обратил внимание на украинцев, сообщает Reuters. "Все мы молимся за вас и с вами", — сказал им папа. Закончил свое обращение Франциск фразой "Христос воскресе" на украинском языке.

Франциск неоднократно призывал к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной и упоминал о событиях в городе Буча, где были найдены тела убитых мирных жителей. Эти события папа назвал бойней и на одной из аудиенций в Ватикене поцеловал перед верующими украинский флаг, привезённый из города.

Мессу в Великую субботу в этом году посетили пять с половиной тысяч человек. Такое количество людей на пасхальном богослужении присутствовало впервые с 2020 года, когда были введены органичения из-за пандемией коронавируса.

Главным священнослужителем на субботнем богослужении был итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре. Он заменил Франциска, так как у папы, предположительно, обострились боли в ногах.

В воскресенье папа Франциск должен отслужить мессу на площади Святого Петра и затем обратиться к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi ("К городу и миру"). В нёс глава Римско-католической церкви традиционно благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы.

Пасха, праздник воскресения Иисуса Христа, в этом году большинством западных христиан отмечается 17 апреля, а у большинства восточных христиан — 24 апреля.