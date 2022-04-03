Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл 3 апреля совершил богослужение в главном храме российской армии. В своей проповеди он заявил, что православные должны "прекратить кровопролитие", но военнослужащие "должны быть верны присяге". Текст проповеди выложен на сайте патриархии.

Проповедь Кирилла произнесена на фоне войны в Украине и растущей критики священнослужителей РПЦ и входящей в неё Украинской православной церкви позиции предстоятеля по этому вопросу. Часть украинского священства требует отделения от Русской православной церкви или как минимум перестала упоминать Кирилла в ходе богослужений.

Патриарх в воскресенье не говорил прямо о войне, но заявил, что в военное время служба в армии — "это настоящий подвиг" и заявил, что особая молитва у РПЦ — о вооруженных силах, "с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны".

По словам Кирилла, со времён средних веков, "желая ослабить Русь", разные силы "погружали братьев в междоусобную брань", и такую же ситуацию он видит сегодня.

"Ещё и ещё раз хочу сказать: мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ", — заявил патриарх на следующий день после того как российскую армию заподозрили в массовом убийстве гражданского населения в пригороде Киева.