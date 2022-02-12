Париж запретил въезд противникам ограничений по коронавирусу

Французская полиция остановила больше пятисот машин, которые ехали на протест в Париж. Водители называют свой автопробег - "конвоем свободы". Они выступают против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Активисты планировали блокировать дороги Парижа, но полиция запретила им въезд. На въездах в город поставили блокпосты. На улицах Парижа установили водомёты.

Подобные акции в Европе начались после протестов в Канаде. Там дальнобойщики перекрыли главный мост в Соединённые Штаты. Через него проходит примерно четверть товарооборота между странами. Протестующие в Канаде также выступают против карантинных мер. Они недовольны новыми правилами, согласно которым, все водители грузовиков должны быть вакцинированы.

Из-за блокады в провинции Онтарио ввели чрезвычайное положение. Власти угрожают участникам акции суровым наказанием.

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