Суд в Париже вынес приговор по делу о терактах в 2015 году

В парижском Дворце правосудия вечером в среду был оглашён приговор обвиняемым по делу о терактах во французской столице в 2015 году. Из двадцати обвиняемых девятнадцать признаны виновными по всем пунктам обвинения. Им назначены меры наказания от нескольких лет лишения свободы до пожизненного заключения.

13 ноября 2015 года группа джихадистов, среди которых были и смертники, осуществила серию терактов в районе стадиона "Стад де Франс". Подрывник привел в действие взрывное устройство у входа на стадион. Сразу после этого его сообщники открыли огонь в близлежащих ресторанах и кафе, которые были полны посетителей, а затем ворвались в музыкальный клуб "Батаклан", где проходил рок-концерт, и взяли зрителей в заложники. В результате взрывов и стрельбы погибли 130 человек, еще 350 были ранены. Это самый масштабный теракт в истории Франции после окончания Второй мировой войны.

Суд, начавшийся в сентябре 2021 года, также стал крупнейшим судебным процессом в современной истории Франции. В ходе его было представлено более миллиона страниц доказательств, показания дали 2,5 тысячи истцов, выступили 300 адвокатов.

Единственный выживший непосредственный участник терактов Салах Абдеслам приговорен к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения. Такой приговор выносится всего пятый раз во французской истории. В своем последнем слове Абдеслам - гражданин Франции, родившийся в Бельгии - заявил, что ответственность за теракты лежит на группировке "Исламское государство", и что он "горд быть её солдатом".

Еще 18 исламистов призаны виновными в соучастии в подготовке теракта и приговорены к тюремным срокам разной длительности (шесть из них - заочно). Обвинение в отношении еще одного подсудимого, Фарида Хархаша, не подтвердилось, однако он признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества.