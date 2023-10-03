Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут, это обязывает страну исполнять решения Международного уголовного суда (МУС). Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Оппозиция отказалась участвовать в обсуждении, заявив, что Римский статут не служит внешнеполитическим интересам Армении, пишет издание News.am.

22 депутата от фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против проекта. 60 депутатов правящей фракции "Гражданский договор" проголосовали за ратификацию.

Документ еще должен быть подписан президентом Армении Ваагном Хачатряном.

Проект ратификации Римского статута в Армении утвердили еще в 1998 году. Однако процесс ратификации был приостановлен в 2004 году – тогда было решено, что он не соответствовал действующей на тот момент конституции страны. 24 марта 2023 года Конституционный суд Армении признал соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским статутом.

Власти Армении подчеркивали, что запустили процесс ратификации с целью привлечь в будущем к ответственности в МУС руководство Азербайджана за военные преступления во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.