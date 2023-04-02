Вице-спикер парламента Армении: у нас нет намерения арестовать Путина

У Еревана нет намерения или желания арестовывать президента России по ордеру Международного уголовного суда в случае визита Владимира Путина в Армению. Об этом в интервью с "Арменпресс" заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

"Мы услышали опасения, высказанные Россией, и я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям между Арменией и Россией", – сказал Аршакян.

Вице-спикер допустил, что Ереван мог бы заключить с Москвой соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на отношения двух стран. По словам Аршакяна, на днях Армения заключила схожее соглашение с другой страной. Её название чиновник не уточнил.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконном вывозе детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

24 марта Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут не противоречит Основному закону страны. Если Ереван ратифицирует Римский статут, то, в соответствии с уставным документом, власти будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению.

В российском МИДе предупредили Ереван о крайне негативных последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту.

Ереван подчеркнул, что процесс ратификации Римского статута начался ещё в конце прошлого года. Армения объяснила, что планирует заявить в МУС на Азербайджан за возможные военные преступления Баку в самопровозглашённом Нагорном Карабахе (армянское название Арцах).

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