Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом

Парламент Азербайджана принял решение о приостановлении сотрудничества с Европарламентом по всем направлениям. Об этом сообщает Азербайджанская служба Радио Свобода.

Причиной решения стала резолюция Европарламента. В документе в том числе говорится, что Европарламент подтверждает поддержку прав армян бывшей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР), включая "защиту их идентичности, имущества и культурного наследия, а также их права на безопасное, беспрепятственное и достойное возвращение при надлежащих международных гарантиях".

В документе также содержится призыв привлечь к ответственности виновных в уничтожении армянского культурного и религиозного наследия. Кроме того, депутаты осудили задержание Азербайджаном руководства бывшей НКР и потребовали их немедленного и безоговорочного освобождения.

Положения резолюция, как заявляет МИД Азербайджана, "искажают реальность, противоречат принципам объективности, а также обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности государств".

"Утверждения, выдвинутые в резолюции относительно возвращения армянских жителей в карабахский регион, являются полностью необоснованными, а подобные призывы носят характер вмешательства во внутренние дела Азербайджана", – сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, Баку решил прекратить участие в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также начать процедуру прекращения членства в Парламентской ассамблее "Евронест". До завершения процедуры азербайджанская делегация, как отмечается, не будет участвовать в мероприятиях этой организации.

В МИД Азербайджана также вызвали посла Европейского Союза в Азербайджане Марияну Куюнджич, ей вручили ноту протеста из-за резолюции, принятой Европарламентом.

Резолюция последовала вскоре после того, как стало известно о сносе в Карабахе армянских церквей. Они были построены в 2000-х годах, во время существования НКР. Этот период Азербайджан считает оккупацией своих земель, а все постройки – незаконными.

Карабах, согласно международному праву, является частью Азербайджана. Большая часть региона более с конца 1980-х – начала 1990-х годов находилась под контролем властей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. Над частью территории Баку вернул контроль в результате 44-дневной войны осенью 2020 года. В сентябре 2023 года Азербайджан провёл в регионе военную операцию, по результатам которой непризнанная армянская республика прекратила существование, а Баку восстановил над регионом свою юрисдикцию.

Около 120 тысяч человек, преимущественно этнических армян, покинули свои дома из-за опасений преследований со стороны азербайджанских властей. Баку призывал армянское население остаться в Карабахе и принять азербайджанское гражданство. Азербайджан также сообщал, что гарантирует соблюдение всех прав, в том числе религиозных, для армян, решивших остаться в Карабахе.



