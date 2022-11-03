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Парламент Болгарии поддержал отправку Киеву военной помощи

Зал заседаний парламента Болгарии

Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов одобрил отправку Украине партии тяжёлых вооружений в качестве помощи.

Решению предшествовали месяцы напряжённых споров вокруг этой темы между политическими партиями Болгарии, входящей в НАТО, отмечает Болгарская служба Радио Свобода.

В итоге 175 голосами "за" при 49 проголосовавших "против" законодатели поддержали предоставление военной помощи Киеву.

Решение позволит предоставить украинской армии в условиях войны с Россией тяжёлое оружие и запасное оборудование к нему. Одобренная Софией мера делает Венгрию единственным государством-членом НАТО, не одобрившим военные поставки Киеву с момента начала российского военного вторжения на украинскую территорию в конце февраля.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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