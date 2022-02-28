Уволен министр обороны Болгарии Стефан Янев

На внеочередном заседании правительства Болгарии Совет министров отправил в отставку, министра обороны Стефана Янева. Это было сделано по представлению премьера Кирила Петкова. Одновременно правительство проголосовало за размещение в Болгарии войск других стран НАТО.

Именно против этого Янев, известный своими симпатиями к Болгарской социалистической партии – наследнице коммунистов, выступил в январе, когда Москва потребовала вывода всех войск альянса из стран-членов НАТО по состоянию на 1997 год. Тогда он предложил обеспечивать защиту страны национальными вооруженными силами, что вызвало шквал критики в его адрес со стороны проевропейских политиков и общественности в Болгарии. Затем Янев предложил не называть вторжение российских войск в Украину войной, поскольку этого термина избегает сам Путин. Министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война", заявил глава кабинета. "Операцию" нельзя назвать операцией, когда тысячи солдат с одной и другой стороны уже убиты, подчеркнул Петков.

Завтра Народному собранию будет предложена кандидатура нового главы военного ведомства. Им должен стать 61-летний Тодор Тагарев, который исполнял эту должность в 2013 году в составе временного правительства Марина Райкова. Тагарев работал также директором управления оборонного планирования и политики вооружений в министерстве обороны и директором Института обороны. В интервью TV Evropa Тагарев заявил 27 февраля: "Россия нарушает Женевские конвенции. Бомбардировки гражданских районов, переодевание российских солдат в форму украинской армии и другие действия России являются военными преступлениями".

Болгарское правительство приняло решение направить в Украину гуманитарную и военно-логистическую помощь "на уровне ЕС и НАТО", сообщает его пресс-служба.