Парламент Франции не смог объявить вотум недоверия кабинету Лекорню

Во Франции новому правительству Себастьена Лекорню удалось избежать вынесения вотума недоверия в парламенте - после того, как социалисты отказались голосовать за недоверие кабинету, который ранее пошёл на уступки, отложив планы пенсионной реформы.

Вотум недоверия кабинету, составленному из сторонников президента Эммануэля Макрона и профессионалов-технократов, призвали вынести правые из "Национального объединения" и крайне левые из "Непокорившейся Франции". За предложение левых голосовал 271 депутат, для отставки правительства необходимы были 289 голосов. Если бы социалисты поддержали вотум недоверия, правительство Лекорню бы пало, как ранее кабинет Франсуа Байру. Депутаты от партии, однако, отказались это сделать - после того, как премьер пообещал отложить проведение пенсионной реформы, предусматривавшей повышение возраста выхода на пенсию, как минимум до 2027 года, когда в стране пройдут президентские выборы. Это рассматривается как большая уступка.

Несмотря на то, что правительство пережило вотум недоверия, его судьба зависит от успеха переговоров о принятии бюджета. Без голосов социалистов (или Национального объединения, которое, однако, заявляет о неприятии кабинета Лекорню) принять бюджет будет невозможно. Социалисты в частности настаивают на введении так называемого налога на миллиардеров.


Бои у Покровска
Бои у Покровска

Бои у Покровска

Трамп о передаче ракет "Томагавк" Киеву


