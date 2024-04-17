Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иностранных агентах

Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который критики называют копией российского закона об иностранных агентах. За него единогласно проголосовали 83 депутата, участвующих в заседании, передаёт Эхо Кавказа. Оппозиция голосование бойкотировала.

Согласно законопроекту, НКО, вещатели и владельцы СМИ, получающие больше 20 процентов дохода в течение года от "иностранной силы", обязаны зарегистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы.

Уклонение от регистрации влечет за собой штраф в размере 25 000 лари (около 900 тысяч лари), предусмотрены и повторные штрафы.

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой министерство юстиции Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы" или для проверки выполнения требований закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление гражданина.

Документ вызвал резкую реакцию со стороны оппозиции. Она называет закон присланным из России и обвиняет правящую партию в работу на Москву. В Тбилиси проводятся массовые акции протеста против законопроекта. Западные партнёры Грузии призвали Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне обратилась к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить развитие событий в Грузии на сегодняшней сессии Евросовета. Это вызвало резкое неприятие правящей партии "Грузинская мечта". Авторы заявляют, что закон не имеет ничего общего с российским.