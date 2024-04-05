ФРГ: принятие закона об "иноагентах" может закрыть Грузии путь в ЕС

Принятие в Грузии закона о так называемых иностранных агентах может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз. Об этом заявила представитель канцлера Германии Кристиане Хоффман. Она напомнила, что в прошлом году Евросоюз уже требовал от Грузии отказаться от законопроекта, и руководство страны обещало снять его с повестки дня.

С аналогичной позиции выступило и министерство иностранных дел Германии. Его пресс-секретарь Себастьян Фишер заявил, что закон об "иноагентах" в случае его принятия может стать инструментом давления на независимую прессу, а свобода печати является одной из основ любой демократии и обязательным условием для присоединения к Евросоюзу.

Фишер указал, что в случае принятия законопроекта страны ЕС проведут между собой ряд консультаций, по итогам которых Грузия может потерять шанс вступить в союз.

Немецкие СМИ предполагают, что проект грузинского закона об "иноагентах" станет одной из тем для обсуждения во время визита в Германию нового премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он запланирован на 12 апреля.

Законопроект об учреждении в Грузии статуса так называемых иностранных агентов был впервые внесён в парламент страны весной прошлого года. Он был принят в первом чтении, но отклонён во втором после массовых протестов. Закон "О прозрачности иностранного влияния" обязывал бы любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа на 20% или более, официально регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Критики документа, к которым присоединилась и президент Саломе Зурабишвили, утверждали, что законопроект составлен по образцу российского, который Кремль использует для борьбы с независимыми гражданскими организациями и инакомыслящими.

3 апреля этого года правящая партия "Грузинская мечта" заявила, что вновь внесёт законопроект в парламент. По словам лидера парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, текст законопроекта останется неизменным, только термин "агент иностранного влияния" заменят на "организацию, осуществляющую интересы иностранной державы".

Инициативу по принятию закона осудил Госдепартамент США. Против неё единым заявлением выступила грузинская политическая оппозиция.